La Ligue de beach volley Amitié d’été de Sept-Îles a couronné sa saison 2022

Signe de la rentrée en classe et du début des différentes activités sportives avec l’automne qui est à nos portes, c’est la fin de la saison de la Ligue de beach volley Amitié d’été de Sept-Îles.

Encore une fois, ce fut un gros été sur les terrains de volleyball de plage du site de l’avenue Arnaud et de celui derrière l’école Manikoutai.

Près de 300 équipes étaient du calendrier 2022 pour l’ensemble des différentes catégories.

« Que demander de mieux que de finir la saison avec une semaine presque parfaite en température. Nous avons été choyés les trois premiers jours avec pas de vent et du gros soleil. La seule chose qui nuisait aux joueurs était l’armée de barbeaux qui nous envahissaient à cause de l’humidité », a résumé Julien Hardy, au sujet de la semaine du 15 août pour les séries éliminatoires.

Seule la soirée de jeudi n’aura pas été gâtée par Dame Nature, « mais c’est toujours une journée très festive avec la catégorie coup de cœur des joueurs, le 4×4 mixte », a-t-il dit.

Les finales ont donné lieu à du calibre fort intéressant, laissant place aussi aux surprises. Paroles de M. Hardy, les sourires étaient au rendez-vous pour la dernière semaine de l’été pour la Ligue de beach volley de Sept-Îles.

Parlant de finales, soulignons que Yan Savoie se retrouve champion dans trois catégories Compétition. Il n’aurait pu en demander plus.

Champions du classement cumulatif de la Saison régulière 2022

2×2 Hommes : Lapierre/Moreau (Mike Lapierre et Ben Moreau)

2×2 Femmes : Ève et Ju (Ève Martin et Justine Deraps)

2×2 Mixte : Marcoux/ Trépanier (Audrey Marcoux et Vincent Trépanier)

4×4 Mixte : Jtenculottes courtes (Félix St-Pierre, Dimitri St-Pierre, Myriam Boudreault et Josyane Dufour)

Galerie photo