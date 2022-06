Devcore présente ses excuses à Sept-Îles

Le directeur de Devcore, Jean-Pierre Poulin, a tenu une rencontre avec le maire et divers organismes de la région afin de clarifier certains propos et présenter son projet. Toutefois, il maintient son opinion sur la clientèle qu’il veut dans ses logements.

Les propos tenus par Jean-Pierre Poulin ont soulevé la grogne auprès d’intervenants de la région. Rappelons que le directeur de Devcore avait abordé des sujets tels que la prostitution, la santé mentale et la consommation lors d’un entretien avec le journal.

L’homme d’affaires a tenu à préciser ses propos, s’est excusé et a indiqué qu’il avait ralenti la cadence de son projet pour faire ses preuves auprès de la population. Il ira étape par étape dans la réalisation des travaux.

« J’aimerais débuter par m’excuser auprès de la population et de nos locataires pour les propos tenus sur nos plans et ambitions pour nos projets de Sept lies. Nous avons peut-être mal communiqué le message et cela n’a jamais été mon intention de froisser qui que ce soit dans le processus », dit Jean-Pierre Poulin par voie de communiqué.

M. Poulin explique tout de même lors de cette rencontre, qu’il cherche une clientèle qui ne dérange pas les autres locataires. Il a maintenu sa position sur le fait que les gens ayant des problèmes de consommation « ont plus tendance à faire la fête la nuit et ce n’est pas ce qu’il souhaite comme clientèle dans ses logements ».

Au cours de la discussion avec le Maire et les divers intervenants locaux, des problématiques en ce qui a trait à la difficulté d’accès au logement ont été soulevées et Devcore se dit ouvert à collaborer avec les organismes et la Ville.

Plusieurs propositions ont été apportées pour améliorer la situation locative à Sept-Îles. Il a été question du fly-in fly-out, des agences et des logements pour les gens à faible ou moyen revenu. Pour le moment, il n’était question que de propositions et rien n’a été officiellement retenu comme solution.

« Nous avons fait un bon tour de table et je considère cette première rencontre comme très positive et prometteuse pour l’avenir », dit Jean-Pierre Poulin.

« Nous serons heureux de collaborer et de participer à l’effort collectif, dans l’élaboration d’un plan pour une solution durable pour cette crise qui nous touche tous de près et de loin », ajoute-t-il.

Boom Desjardins, qui a travaillé sur un projet immobilier avec Jean-Pierre Poulin dans une autre région, discutait d’une possibilité de venir faire un spectacle bénéfice à Sept-Îles.