Le Centre plein air du Lac des Rapides sera accessible les jeudis soirs

Dès le 25 juin prochain, il sera possible de faire la location d’équipements nautiques et de profiter de la plage du Centre plein air du Lac des Rapides. Photo courtoisie

Avec le beau temps qui revient, Tourisme Sept-Îles procédera à l’ouverture de la plupart de ses sites, dans les prochains jours.

Dès le 25 juin, vous pourrez profiter de la plage au Centre plein air du Lac des Rapides. Sur le site, vous pouvez également faire la location d’équipements nautiques.

Nouveauté cette année, il sera possible de profiter du site les jeudis soir, jusqu’à la première semaine d’août. Ce rallongement fait suite à des demandes répétées des touristes et citoyens qui voulaient pouvoir profiter des soirées au lac et du coucher de soleil. Il s’agit d’un projet-pilote et Tourisme Sept-Îles réévaluera l’an prochain s’il reconduira cette mesure, précise Lauren Saucier, agente aux communications.

Les amateurs de campings peuvent dès maintenant pratiquer leur activité de prédilection sur l’Île Grande Basque. Pour réserver un terrain, vous devez vous rendre sur le site Web de Tourisme Sept-Îles.

La Maison du tourisme est de son côté prête à accueillir les touristes. Elle est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h.

Finalement, la Cabane à pêche est de retour encore cette année. Dès la fin juin, vous pourrez en faire la location au coût de 5$/h.

« Nos équipes sont motivées à recevoir les visiteurs et bien les conseiller. Nous commençons déjà à accueillir des gens de l’international! Chose certaine, nous envisageons une belle saison encore cette année, plus près des normales », prévoit Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles.