Début de saison pour les parcs marins

Dès le 18 juin, les centres de Parcs Canada ouvriront leurs portes pour la saison touristique 2022, dont le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent ainsi que le Centre d’accueil de Saint-Fidèle.

Plusieurs activités sur le milieu marin feront le plaisir de toute la famille et l’entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.

Pour ceux qui arrivent par la route 138, le Centre d’accueil de Saint-Fidèle est parfait pour amorcer la visite, pour pique-niquer, admirer la vue ou pour toute information concernant les parcs marins.

Le Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire, à Baie-Sainte-Catherine, est l’endroit idéal pour observer les bélugas et les petits rorquals. L’activité Baleines en péril à nous de jouer! permet aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le béluga et le rorqual bleu, deux espèces en voie de disparition qui fréquentent le parc marin.

Le Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir, aux Bergeronnes, permet aux visiteurs d’observer les baleines et les phoques qui s’alimentent à proximité de la rive et d’explorer le bord de mer et découvrir une faune et une flore intrigantes, le tout accompagné d’un guide.

Le Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins, est le lieu parfait pour toute la famille. Avec ses activités éducatives, comme La halte des moussaillons, La vie secrète de la mer, ou encore Le Saint-Laurent en direct, vous pourrez en apprendre plus sur les plongeurs ou encore tous les petits organismes peuplant les fonds marins.