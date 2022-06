La saison des mains dans la terre est lancée!

La Corporation de protection de l’Environnement de Sept-Îles (CPESI) permettra à deux écoles et quatre organismes à but non lucratif de procéder au verdissement de leur terrain grâce aux sommes remises par le biais du programme L’Envert de ta cour.

Cette année, plus de 12 500 $ seront remis à des écoles et organismes qui ont présenté des projets qui se sont démarqués par leur originalité, le respect de l’environnement, la pérennité et la participation du milieu.

Parmi ceux-ci, un projet déposé par madame Irène Audit éducatrice à l’École Maisonneuve a été accepté par le comité de sélection.

Avec ses élèves, Mme Audit a creusé des trous et planté des arbres fruitiers (cerisier, pommier, des fraises, bleuets, mûres, groseilles, etc.) dans la cour de l’école. Elle a espoir que ces arbres pourront fournir des collations saines aux élèves.

Les jeunes ont participé selon leur intérêt soit pour la plantation ou la fabrication de pancartes à l’aquarelle qui serviront à identifier les variétés.

« Plusieurs habitent près de l’école donc ils peuvent venir faire l’entretien cet été, enlever les mauvaises herbes, arroser, ça les responsabilise », dit-elle.

Ce projet a aussi permis à l’éducatrice de partager son savoir aux élèves. Des fiches explicatives seront distribuées aux élèves dès la rentrée afin de leur faire découvrir les variétés de fruits présents sur le terrain de l’école.

« Ça leur donne le goût de le faire à la maison et ils sont tous bien fiers de ce qu’ils ont fait », ajoute l’éducatrice.

Mme Audit est bien contente d’avoir été sélectionnée pour mettre en place ce projet avec ses élèves. Elle a y mis beaucoup de temps pour faire les soumissions et trouver les variétés à planter.

« Pour moi ce projet est une façon de laisser ma trace à mon école de quartier car je considère mon groupe comme ma grande famille aussi ».

À ce jour, le programme de la CPESI en collaboration avec l’Aluminerie Alouette a octroyé près de 66 000 $ pour la réalisation de 31 projets de verdissement sur le territoire de la ville de Sept-Îles.

Projets retenus :

• École Bois-Joli : 1 748 $ pour la plantation d’arbres fruitiers et de fines herbes vivaces dans la cour d’école

• École Maisonneuve : 2 126 $ pour la plantation d’arbres fruitiers pour distribuer les fruits en collation

• Jardin du Ruisseau Bois-Joli : 2 000 $ pour l’acquisition d’arbres de collection uniques en climat nordique

• Habitation communautaire de l’âtre de Sept-Îles : 2 102 $ pour l’aménagement paysager devant la façade de la résidence

• Société d’horticulture de Sept-Îles : 2 407 $ pour la plantation de fleurs dans le jardin de l’Élyme des Sables

• Centre de Dépannage du parc Ferland : 2 453 $ pour la deuxième phase d’aménagement de leur terrain