Chronique | Un hommage et une retraite pleinement mérités!

Désolé Danny, cousin, Coach Leclerc, il est impossible de passer sous silence ta retraite de l’enseignement à l’école Jean-du-Nord à venir dans les prochains jours. Même si tu ne souhaitais pas ça, et même pas besoin d’en « beurrer épais », c’est tout naturel ce que j’ai à dire.

L’hommage que tu as reçu vendredi de collègues, d’amis, d’élèves, de sportifs, qu’ils soient du programme de football que tu as mené depuis plus de dix ans ou d’autres disciplines, ça démontre ce que tu as accompli durant près de 35 ans comme enseignant à Jean-du-Nord, particulièrement en éducation physique.

Je me souviens même qu’au Nord-Côtier on avait fait une publication Facebook pour la Semaine des enseignants, à savoir de la part de nos lecteurs celui ou celle qui les avait marqués. Ton nom était revenu régulièrement.

Vendredi, lors de ton hommage, il m’était presque impossible d’avoir les yeux secs tellement que je sais que ce qu’ils disaient été vrai. Tu fais partie de ma vie depuis près de 48 ans, cousin.

Danny, tu as clairement marqué le parcours de plein de jeunes. Tu les as gardés dans le droit chemin, tu leur as été d’une grande écoute, tu les as conseillés. Certains ont même suivi ton chemin, celui de devenir enseignant en éducation physique. Tu as été un mentor pour eux, une source d’inspiration, un modèle.

Un mentor et un modèle comme Émilien Skelling l’a été pour toi, celui qui t’a certes donné la passion de l’enseignement. « Émilien, sans toi il n’y aurait rien qui se passerait ici ce soir », tu as mentionné comme retour d’ascenseur.

Cette profession d’enseigner, tu l’as fait pour les élèves. « On veut qu’ils se développent », tu as dit lors de ton discours, en conclusion des nombreux hommages. « Tout le monde ici, vous faites ce que je fais », ajouteras-tu, ciblant tes collègues enseignants.

Un gars humble

Quand on s’est parlé pour faire un retour sur le Jamboree de la fin mai, ton dernier rendez-vous avec le Husky football, tu ne voulais pas que ça tourne en entrevue de « retraite », de passage de flambeau. Tu as tenu à donner le crédit à Yvette Cyr, celle qui a cru en ton idée de départ, un programme de football dans ton école secondaire.

Mais ce programme de foot, ces équipes du Husky au fil des onze ans, tu les as pris sur tes épaules.

À voir ce que sont devenus les joueurs des premières années, ça démontre ce que tu as fait pour eux. Certains ont poursuivi au collégial, même à l’université. Il y en a même qui ont tenu à s’inviter quelques instants à ta fête de retraite pour te saluer, te faire une accolade. Ça en dit long.

Je pourrais en dire encore plus. Ça ne serait même pas d’en beurrer épais.

Mais allons-y d’une note personnelle pour conclure.

Un cousin, un idole

Depuis que je suis tout jeune, début de la dizaine, jusqu’à la fin de mon adolescence, tu as été mon idole. Tu l’es encore cousin.

Tu excellais tant sur la patinoire au hockey que sur les terrains de balle au baseball. C’est encore le cas. Tellement le sport semble être naturel chez toi, tu es parmi les meilleurs golfeurs ici.

Et si je suis autant passionné par le sport, oui il y a eu mon père, mais il y a toi aussi en grande partie.

Profite bien de tes « vacances permanentes », de tes nombreuses rondes de golf à venir, de ta Line et de tes enfants.

Oui, je passerai prendre une bière!

Pour vous dire à quel point Danny Leclerc (au centre) aura été marquant à l’école Jean-du-Nord, cette bannière reçue lors de sa soirée de retraite se retrouvera maintenant hissée dans les hauteurs du gymnase. Sur la photo, le futur retraité est accompagné de Stéphane Pagès, enseignant en éducation physique, et de Dominic Marceau, responsable de la vie étudiante.