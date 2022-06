Respecter le corridor de sécurité en tout temps

Le ministère des Transports du Québec rappelle aux usagers de la route l’importance de respecter le corridor de sécurité pour tout véhicule immobilisé. Cela permet de protéger les personnes qui interviennent sur le réseau routier.

Certains travailleurs doivent s’arrêter sur un chemin public pour y effectuer des interventions.

Lorsqu’un véhicule est immobilisé et que sa flèche jaune, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont activés, le conducteur qui s’apprête à le dépasser doit respecter le corridor de sécurité.

Après s’être assurés de pouvoir le faire sans danger, les usagers de la route doivent ralentir et s’éloigner le plus possible du véhicule immobilisé.

Les surveillants du réseau routier tiennent à sensibiliser la population à l’importance de respecter le corridor de sécurité en leur présence.

« Ce qu’on voit, c’est que ça fonctionne beaucoup avec les lumières des policiers, les lumières rouges, mais malheureusement, je pense que les gens ne comprennent pas encore que les lumières orange servent aussi à des intervenants qui portent assistance aux autres », exprime le travailleur du Centre de services de Trois-Rivières, Michaël Lamy Desrosiers.

Les usagers de la route qui ne respectent pas le corridor de sécurité s’exposent à des amendes de 200$ à 300$ et l’ajout de 4 points d’inaptitude à leur dossier.