Photo d’archives du mois | Sept-Îles, la métropole du fer

Maisons d’employés de l’IOC, mai 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie Minière IOC (P21, M1522). Photographe non identifié

À partir de l’arrivée de la Compagnie Iron Ore en 1951, la ville se développe à un rythme effréné jusqu’aux années 1980.

En 1950, on ne comptait que 1 800 habitants à Sept-Îles. Dix ans plus tard, ce chiffre s’élève à presque 15 000 personnes.

Cette photographie témoigne d’une nouvelle maison de l’IOC construite en 1959.

On y remarque qu’une maison était plus rapidement bâtie qu’une rue, dans ce nouveau quartier résidentiel.

Comment aménager une ville en pleine effervescence?

C’est la compagnie qui assure la construction des aqueducs, des routes, des maisons… C’est ainsi que Sept-Îles passe de 375 maisons en 1951 à pas moins de 1 743 maisons en l’espace de huit ans.

Pour fournir à la demande, dès 1954, la compagnie offre plus de 25 modèles différents à ses employés ainsi que des rabais de plusieurs milliers de dollars.

D’après Iron Ore, la revue mensuelle de l’entreprise, en 1959, 547 de ses employés sont propriétaires d’une des 1500 maisons disponibles à Sept-Îles grâce au programme d’habitation offert dans les années 1950.

*Sources :

DALLAIRE, Lucien, « La situation des chômeurs à Sept-Îles au début des années 1960 : Une question de survie », La Revue d’histoire de la Côte-Nord, no 10, mai 1989, p. 29-30.

Revue Iron Ore, juillet 1959, vol. 5, no 7, p. 25.

Revue Iron Ore, février 1959, vol. 5, no 2, p. 16-17.



Avec la collaboration de Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice