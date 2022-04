La Côte-Nord s’unit pour un pont sur le Saguenay

De gauche à droite : Marc Gilbert, président de la Société pour un pont sur le Saguenay, Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition 138 et Antonio Hortas, représentant de l’Alliance des Chambres de commerce de la Côte-Nord.

À l’aube de l’élection provinciale à l’automne, la Coalition Union 138 veut faire de la question du pont sur le Saguenay un enjeu clé et pour ce faire, elle reçoit des appuis majeurs dans ses démarches.

La Côte-Nord a fait une démonstration d’unité en faveur de la réalisation de ce projet. En plus des appuis des élus politiques et de la communauté économique, les communautés innues joignent leur voix et demandent aussi la construction d’un pont sur le Saguenay.

« Un pont sur le Saguenay est important pour l’épanouissement économique de la Nation innue et de la Côte-Nord », estime le chef du conseil d’Essipit et co-chef porteur des opportunités économiques pour la Nation innue, Martin Dufour.

Il ajoute que les communautés innues ont aussi des préoccupations écologiques liées à la présence des traversiers à l’embouchure du fjord, lieu assidûment fréquenté par les bélugas, une espèce menacée qui justifient cet appui à un pont.

Pour la Coalition Union 138, l’appui de la Nation innue était très important à obtenir.

« Les Innues représentent une partie considérable de la population nord-côtière. Il nous fallait absolument le soutien des communautés innues pour aller de l’avant dans nos démarches », explique Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition Union 138.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord affirme également son soutien au projet de pont. Sa présidente, Micheline Anctil, affirme qu’une telle infrastructure assurera l’occupation et la vitalité des territoires et viendra contrer la baisse démographique, l’appauvrissement et la dévitalisation.

Avec les appuis, la Coalition Union 138 veut obtenir des engagements fermes de la part des partis politiques pour la construction d’un pont sur le Saguenay.

« On va se mobiliser au cours des prochains mois. On va être partout pour faire entendre notre message. On veut des engagements clairs des parties politiques pour ce pont qu’on attend depuis 60 ans », indique Guillaume Tremblay.

La Coalition 138 organisera plusieurs actions dans les prochains mois et la population sera invitée à y participer.

Un outil de développement économique

Les chambres de commerce et de l’industrie ont également fait connaître leur soutien pour un potentiel pont sur le Saguenay.

Antonio Hortas, représentant de l’Alliance des Chambres de commerce de la Côte-Nord, a fait savoir qu’un pont sur le Saguenay était la clé de voûte pour le désenclavement de la région.

Il a également indiqué que ce projet était souhaité par la communauté d’affaires. Il indique que des projets de développement économique sont freinés en raison des délais de livraison occasionnés par la traversée du Saguenay.

« Nos entreprises doivent composer avec de nombreux problèmes logistiques qui sont dus à l’enclavement de la Côte-Nord. Il n’y a aucun doute que cela affecte la compétitivité de nos entreprises », souligne celui qui est également président de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.