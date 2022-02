Une initiative pour les propriétaires de chiens à Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier a installé des distributeurs de sacs pour déchets de chien et des poubelles à cet effet. Comme le plein air est une grande partie de la vie des Port-Cartois, la municipalité souhaitait aider les propriétaires d’animaux à garder leurs sentiers propres.

Il y avait un problème avec le ramassage des excréments de chiens en ville, selon le directeur du service des loisirs, Nicolas Mayrand. Ce n’était pas tous les propriétaires de chiens qui apportaient des sacs et qui récupéraient les besoins de leur animal.

« On était rendu là », affirme-t-il. « On avait installé des poubelles deux voies pour le recyclage et les déchets, il y a un nombre grandissant de chiens en ville, les sentiers sont de plus en plus utilisés et on avait une problématique. »

Les distributeurs de sacs ont été placés près de sentiers très fréquentés, notamment, à l’Île McCormick, au parc de la Taïga et à l’entrée de la Baie-Cachée. La municipalité en installera d’autres dans les parcs municipaux au courant des prochaines semaines.

Une petite erreur

Les pancartes installées sur les distributeurs sont en anglais, mais cela n’est qu’une erreur, selon M. Mayrand.

« Il y a eu une petite erreur au niveau de la commande et on a décidé de quand même les installer », explique-t-il.

Des affiches en français sont en préparation et elles seront installées lorsque la Ville les recevra.