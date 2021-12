Étienne Briand perd amèrement à Abou Dabi

Étienne Briand aurait souhaité un meilleur résultat pour son retour sur les tatamis après une pause de près de six mois. Le Septilien a vu son chemin s’arrêter au terme du deuxième tour au Grand Chelem d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, samedi.

Le judoka, qui combat chez les moins 81 kg, s’est dit désappointé à Sportcom face au verdict de son deuxième duel après une victoire d’entrée face à Catalin Marian, de la Moldavie.

Il a remis en cause les points attribués lors de son affrontement contre le Polonais Pawel Drzymal.

« C’était un peu bizarre comme combat. Il y a eu une seule vraie projection et c’est moi qui l’ai faite. C’est dommage de sortir perdant d’un combat comme celui-là », a-t-il rapporté.

Le constat est que son rival a marqué un premier waza-ari après environ une minute de combat. Briand est revenu en force et a répliqué quelques instants plus tard. Drzymal est revenu à la charge avec un deuxième waza-ari pour gagner.

« Avec l’arbitrage, on ne savait pas trop à quoi s’en tenir et il n’y avait pas de constance. Tout au long du combat, j’étais convaincu que j’allais gagner. J’avais tort, mais je suis tout de même resté concentré et ça ne m’a pas sorti de ma game », a-t-il ajouté.

Le Septilien, qui n’avait pas pris part à de compétitions depuis les Championnats du monde de Budapest, en juin dernier, a fait savoir qu’il se sentait tout de même bien sur les tatamis.

« Je me sentais assez bien, même si ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de compétition. Ça n’a pas eu d’effets et c’est juste dommage de passer à côté de cette occasion. »