« Le capelan a fait plier le gouvernement » – Alain Thibault

« Le capelan a fait plier le gouvernement ». Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, dit cette ligne avec humour, mais il accueille avec soulagement la fin du couvre-feu sur la Côte-Nord.

Pour lui, cette décision d’enlever le couvre-feu sur la Côte-Nord est le fruit d’une collaboration entre les différents élus de la Côte-Nord qui ont fait pression sur la santé publique. Alain Thibault salue au passage le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, et le Dr Richard Fachehoun de la santé publique qui ont été sensibles aux demandes de la Côte-Nord.

« Dans ce dossier-là, en tant qu’élus, on a défendu la demande des citoyens qui voulaient la levée du couvre-feu pour pouvoir aller pêcher le capelan », affirme Alain Thibault

Pour le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël, il était important que le couvre-feu soit levé parce que c’était un irritant important pour les citoyens. Selon lui, l’annonce faite par le gouvernement le mercredi 19 mai en fin de journée est le résultat d’un travail d’équipe.

« On a fait pression ensemble les élus de la région pour pouvoir mettre fin au couvre-feu. Alain Thibault (maire de Port-Cartier), Pierre Cormier (maire de Havre-Saint-Pierre), Réjean Porlier (maire de Sept-Îles) et moi, on a collaboré pour nous faire entendre auprès des autorités et il semble que cela a fonctionné parce qu’il n’y a plus de couvre-feu », affirme Luc Noël.