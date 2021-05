Investissement de 8 M$ pour améliorer l’accès Internet en Minganie

L’entreprise Telus a annoncé un investissement de 8 M$ pour le déploiement des services Internet sur la Côte-Nord, plus particulièrement dans la MRC de Minganie.

Cet investissement a été rendu possible grâce à un appui financier de 3 M$ des gouvernements du Québec et du Canada.

D’ici septembre 2022, le réseau Purefibre sera accessible à plus de 2 500 familles entreprises additionnelles de Havre-Sainte-Pierre, Mingan (Ekuanitshit) et Longue-Pointe-de-Mingan.

« Cette nouvelle vitrine sur le monde permettra à nos jeunes d’accroître leurs connaissances et de poursuivre leurs études en ligne sans avoir à quitter leur famille et leurs amis. Notre conseil de bande pourra collaborer plus efficacement avec les autres communautés innues, et nous dynamiserons notre économie et notre tourisme grâce aux multiples possibilités d’Internet et nos des outils numériques », a affirmé le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

La portée du réseau LTE sera aussi bonifiée avec l’ajout de nouveaux sites de télécommunications à Mingan (Ekuanitshit) et Port-Menier en 2022. La solution sans fil déployée à Port-Menier permettra également d’offrir Internet haute vitesse aux résidents et entreprises selon Telus.

L’investissement servira aussi au déploiement des réseaux 5G à une dizaine de communautés additionnelles en Basse-Côte-Nord et dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, la Manicouagan, la Minganie et Sept-Rivières. Le réseau 5G offre des vitesses de téléchargement plus rapides.

La ministre du Revenu national du Canada, Diane Lebouthillier, et le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, ont tous les deux salué cette annonce qu’il qualifie d’excellente pour la région de la Minganie.