1 000 km GDPL : un défi relevé sous la pluie

Parmi les définitions du mot «défi», on retrouve celle d’un objectif difficile que l’on se propose d’atteindre. Pas de doute que le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) y trouve son sens. Une édition du 13 au 16 juin marquée par la pluie, et encore de la pluie, qui fait tout de même place à la fierté chez les participants nord-côtiers.

«On ne peut parler de cette édition sans parler de la pluie», a lancé Roger Vachon, le capitaine de l’équipe Rio Tino – Mamu. Et de la pluie, il y en a eue pour neuf des douze étapes.

Malgré les conditions de la météo et le froid, le grand ambassadeur des saines habitudes de vie pour les communautés autochtones a grandement apprécié sa deuxième participation au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, plus que la première.

«Un défi, ça se vit au travers de ça. On a tripé. On sentait qu’il y avait quelque chose de beau. C’était un événement grandiose au Stade Olympique pour l’arrivée, c’était émotif. J’ai déjà hâte à l’an prochain», a renchéri celui qui faisait équipe avec Gilbert Dominique, Firmin Launière, Steve Launière, Stéphane Mimeault et Mélanie Gaulin. Il remercie d’ailleurs les deux derniers, les deux Septiliens de l’équipe venus en remplacement de dernière minute, car sans eux, la participation d’Équipe Rio Tinto – Mamu aurait été plus complexe.

Du côté de l’Équipe FGL Sports (Sports Experts Sept-Îles), c’est «défi relevé» également. «Une fin de semaine haute en émotions et en difficultés. Nous sommes tous très fiers de nous dépasser en espérant que nos générations futures fassent encore mieux que nous», a exprimé le leader de la formation, Christian Boudreault, sur Facebook. Steve Plante, Annie Blanchette, Denis Boudreault et Daniel Desjardins étaient aussi de l’équipe.