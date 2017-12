Rétro 2017 – Port-Cartier – Juillet/Août

Crédit photo : Courtoisie

Retour sur ce qui a fait les nouvelles à Port-Cartier en juillet et en août.

JUILLET

Projet d’usine en péril

L’entreprise familiale Bleuets Grenier et fils qui souhaite démarrer une usine de transformation à Port-Cartier déplore que Québec lui exige plus de six fois les redevances forestières demandées aux industriels en place pour la coupe du bois. L’entreprise familiale du Lac-Saint-Jean souhaite développer l’agriculture sur la Côte-Nord. Elle dit avoir déjà engagé 1,5M$ pour la réalisation de son projet sur le territoire. À long terme, elle espère démarrer une usine de transformation du bleuet dans le parc industriel de Port-Cartier. On y ferait notamment de la «poudre bleue», à partir du petit fruit récolté dans la région. Le projet total est estimé à 20 millions $ et pourrait créer jusqu’à 80 emplois.

Un demi-siècle pour les silos

Il y a un demi-siècle, les Silos de Port-Cartier recevaient leur toute première livraison de céréales. Depuis, il y a transité près de 125 millions de tonnes de grains, de quoi célébrer en 2017. Toutes ces années d’opérations sont le fruit de plusieurs individus, qui ensemble, ont contribué aux opérations des silos, précise la direction de l’entreprise vieille de 50 ans.

AOÛT

10e édition de la Feria

Loin d’inscrire des records de participation, le comité organisateur de La Feria s’est dit très satisfait de la réponse de la population, considérant les conditions météo peu clémentes du 5 août. Selon l’évaluation d’Yves Desrosiers, le directeur artistique du Café-théâtre Graffiti, environ 2 000 personnes auraient participé à l’ensemble des activités. Les Respectables ont pu compléter leur prestation juste avant que la pluie ne s’amène.

Une Portcartoise a gain de cause

Figurant parmi une liste de plus de 400 patients en attente d’une infiltration en imagerie médicale, Marie-May Soucy a obtenu gain de cause dans un rapport du Protecteur du citoyen. La Portcartoise recevait depuis 10 ans des injections par bloc facettaire pour apaiser ses douleurs et conserver son autonomie. Elle s’estimait lésée de devoir attendre plusieurs mois pour recevoir ses traitements, alors qu’une pénurie de radiologistes affectait le service.

Découverte d’une mystérieuse bouteille à la mer

Des jeunes de l’Écolo-jour de la Base Plein Air les Goélands ont trouvé une bouteille à la mer. La bouteille qui a semé l’excitation générale chez les jeunes contenait toutefois un mystère. Si l’identité de l’expéditeur du nom de « Steeve » était évidente, le numéro pour le rejoindre était plus difficile à décoder. Sur sa page Facebook, La Base Plein Air des Goélands a donc fait appel à la population afin d’obtenir de l’aide pour retracer «Steeve».