Le 12e numéro de la Revue Littoral est lancé

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC) du Cégep de Sept-Îles a dévoilé, dernièrement, le 12e numéro de sa revue Littoral.

Cette publication comporte des textes écrits par Francine Chicoine (auteure), Michel Jean (journaliste et romancier), Jean-François Létourneau (spécialiste de littérature autochtone), Jean Désy (médecin et auteur), Arthur Lamothe (cinéaste), Michel Noël (romancier) et Emmanuelle Roy (dramaturge et nouvelliste). Il est à noter que certains sont inédits.

À cela s’ajoutent des articles portant sur les dernières œuvres de Natasha Kanapé-Fontaine, de Sylvie Drapeau, d’Érika Soucy, sur le recueil de haïkus «Sept-Îles, côté mer, côté jardin», ainsi qu’un portrait complet du poète minganois Roland Jomphe, dont on souligne les cent ans de naissance. Le GRÉNOC dévoile aussi les textes des gagnants de son concours d’écriture Côte et Plume Marie Doiron Proulx (étudiante du Cégep de Sept-Îles) et Lawrence-Yves Thibodeau (étudiant du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu).

Au coût de 15$, la revue est disponible à la Maison du bouquineur, à la Librairie Côte-Nord, à la Tabagie Gamache et à la Librairie A à Z (Baie-Comeau).

Fondé en 2005-2006, le GRÉNOC s’est donné pour objectif de faire l’inventaire, de relire et de commenter des écrits qui décrivent la Côte-Nord. Cette publication rend compte du travail effectué par son équipe et cadre parfaitement avec sa mission consistant à assurer la recension et la diffusion de ces textes.