Championnat provincial de natation du RSEQ : la Côte-Nord décroche la bannière!

Crédit photo : courtoisie

Les nageurs nord-côtiers n’ont pas mis de temps à se faire un nom au Championnat provincial scolaire de natation du RSEQ. Ils se sont emparés de la bannière par excellence de la compétition tenue à Saint-Jérôme les 14 et 15 avril. Et dire que le RSEQ Côte-Nord en était à une première participation à cette compétition.

La délégation nord-côtière comptait 41 étudiants-athlètes en provenance d’écoles secondaires de Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau. Elle a conclu la compétition au sommet du classement des régions, terminant aussi en tête dans le cadet féminin.

Elle figure dans le top 3 pour quatre autres catégories, avec une deuxième place le benjamin féminin et dans le juvénile masculin et une troisième dans le benjamin masculin et dans le juvénile féminin.

Au tableau des médailles, les porte-couleurs du RSEQ Côte-Nord ont décroché 38 médailles individuelles et neuf en relais.

Liste des médaillés de Sept-Îles et Port-Cartier

Port-Cartier

Anélia Lapierre (benjamin)

OR : 200 m libre

ARGENT : 50 m libre

BRONZE : 100 m papillon

Anne Brochu (cadet)

OR : 50 m libre/100 m libre/50 m dos

Laurianne Vigneau (cadet)

OR : 100 m brasse/200 m libre/200 m QNI

Clara Brochu (cadet)

OR : 100 m papillon/100 m QNI

ARGENT : 50 m papillon

Nelly Duchaine (cadet)

ARGENT : 50 m dos

Mégane Girard (cadet)

ARGENT : 50 m brasse

Camille Philippe-Bezeau (juvénile)

BRONZE : 200 m QNI/100 m dos

Mariane Lapierre (juvénile)

OR : 50 m papillon/100 m papillon

BRONZE : 100 m QNI

Marc-Antoine Gagnon (benjamin)

BRONZE : 100 m dos

Sept-Îles

Mia Dupré (benjamin)

OR : 100 m brasse

ARGENT : 50 m brasse

Thomas Girardin (benjamin)

OR : 200 m libre/100 m dos

ARGENT : 50 m dos

Gabriel Thibeault (juvénile)

OR : 50 m papillon/100 m papillon

BRONZE : 200 m QNI

Maxime Ross (juvénile)

BRONZE: 50 m papillon

Relais 4×50 m libre

Benjamin féminin (Mia Dupré/Maxim Dumas/Alyssa Vigneault/Anélia Lapierre) : ARGENT

Benjamin masculin (Philippe Lévesque/Hubert Boulianne/Marc-Antoine Gagnon/Thomas Girardin) : ARGENT

Cadet féminin (Anne Brochu/Camille Cloutier/Laurianne Vigneau/Clara Brochu) : OR

Juvénile féminin (Camille Philippe-Bezeau/Justine Gauvreau/Gabrielle Bérubé/Mariane Lapierre) : BRONZE

Juvénile masculin (Alexandre Beaulieu/Maxime Ross/Xavier Bouchard/Gabriel Thibeault) : OR

Relais 4×50 m Quatre nages

Benjamin féminin (Alyssa Vigneault/Mia Dupré/Anélia Lapierre/Maxim Dumas) : OR

Cadet féminin (Anne Brochu/Laurianne Vigneau/Clara Brochu/Camille Cloutier) : OR

Juvénile féminin (Camille Philippe-Bezeau/Gabrielle Bérubé/Mariane Lapierre/Justine Gauvreau) : ARGENT

Benjamin masculin (Thomas Girardin/Philippe Lévesque/Hubert Boulianne/Marc-Antoine Gagnon) : ARGENT