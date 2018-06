C’est un départ pour le 1 000 km cycliste du Grand défi Pierre Lavoie

Crédit photo : courtoisie

Du 14 au 17 juin, l’équipe du Sports Experts de Sept-Îles participera au rendez-vous cycliste du Grand défi Pierre Lavoie. Christian Boudreault et ses partenaires Steve Plante, Éric Sergerie, Stéphane Mimeault et Maude Pelletier rouleront sur 1 000 km entre Saguenay et Montréal. Avec les fonds qu’ils amasseront, sous forme de dons, ils pourront aider deux écoles de Sept-Îles à réaménager leurs cours extérieures.

C’est lundi que l’équipe de cyclistes s’est dirigée vers le Saguenay en vue de leur participation. Avec trois mois pour se préparer, et un printemps relativement froid, ils ont sorti leurs vélos le plus possible dans les dernières semaines. «On a commencé avec des sorties aux plages. Dans les derniers temps avant de partir pour le Saguenay, on allait s’entraîner sur le chemin de SM-3. Je n’y étais jamais allé et je peux vous dire que c’est très difficile. On se rendait environ jusqu’au kilomètre 50», mentionne Christian Boudreault. Avec ses 650 mètres d’ascension, les amateurs de vélos de route savent que le chemin de SM-3 représente effectivement un bon défi pour n’importe quel cycliste.

Rouler pour une bonne cause

Deux activités de financement ont eu lieu avant le départ de l’équipe. Un méchoui le 5 mai et un cyclothon le 26, où des billets ont été vendus pour le tirage d’un fat bike à l’effigie des Canadiens. «Dans la semaine précédant notre départ, on s’est aussi rendu dans les deux écoles que l’on parraine, Monseigneur-Blanche et Johny-Pilot. On a remis des cadeaux, une gracieuseté de Sports Experts, pour inciter les jeunes à bouger», souligne M. Boudreault, qui espère amasser le plus de dons possible pour financer des projets d’aménagements extérieurs des deux écoles.

L’équipe du Sports Experts s’est aussi créé une page Facebook (Équipe Sports Experts GDPL) pour que les intéressés puissent suivre leur périple. «On va mettre des photos et vidéos chaque jour afin d’inciter les gens à nous encourager en faisant des dons directement à notre équipe sur le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie», affirme-t-il. Sans compter les montants amassés pour le tirage du fat bike, ce sont 3 500$ qui ont été récoltés jusqu’à maintenant.

Pour ce qui est du défi, il commencera le 14 juin à 13h pour se terminer le 17 juin au Stade Olympique. Les cyclistes partiront de La Baie et se dirigeront vers l’Anse Saint-Jean. Ils remonteront jusqu’à Jonquière et entameront ensuite le tour du Lac-Saint-Jean. «À partir de là, on descend vers Lévis, Victoriaville, Mont-Saint-Hilaire et finalement Montréal. Ça représente 1 180 km en quatre jours, mais on est prêts!», déclare Christian Boudreault.

Rio Tinto – Mamu

Une autre équipe de la région sera aussi de cette aventure, celle Équipe Rio Tinto – Mamu, avec comme membres Roger Vachon, Yan Riverin, Gilbert Dominique, Marie-Claude Riverin et Firmin Launiere.

Pour en savoir plus sur les étapes et autres informations sur le 1 000 km cycliste: www.legdpl.com/le-1000-km.