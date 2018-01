Alex Vigneault gagne en équipe au Wodapalooza Fitness Festival

Crédit photo : courtoisie

16Les deux frères Vigneault de Havre-Saint-Pierre quittent le chaud soleil de la Floride bien heureux de leur participation au Wodapalooza Fitness Festival en fin de semaine dernière. Alex, encore plus, et avec raison. Avec ses coéquipiers Alexandre Caron et Albert Dominic Larouche, ils ont raflé la première position de la catégorie Élite Team de la compétition de CrossFit.

«Encore une fois, l’expérience à Miami a été incroyable. La température, le CrossFit, une gang de mes chums et la famille avec moi», a fièrement mentionné Alex Vigneault, qui en était à sa deuxième participation au Wodapalooza Fitness Festival, après une huitième place en 2017. Une victoire qui aura permis au Cayen et ses comparses d’encaisser un beau 25 000$ US.

Même s’il a terminé au 24e rang sur 46 équipes avec ses partenaires, le frangin d’Alex, Jérémy, repart emballé de la compétition. «C’était une des plus belles expériences en CrossFit jusqu’à présent pour moi. Beaucoup de nouveaux défis; natation dans la mer, nouveaux partenaires d’équipe, etc. L’endroit était incroyable pour compétitionner», a-t-il laissé savoir.

Les deux Vigneault sont pleinement motivés à l’approche des Opens qui s’ouvriront dans près d’un mois, première étape de qualification pour les CrossFit Games.

Un autre athlète de Havre-Saint-Pierre était de la compétition en sol floridien. Alex Cormier et les autres membres de l’équipe The Lord of the ring rows ont pris le quatrième rang de la catégorie Intermédiaire.