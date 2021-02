Infrastructures sportives : la Ville regarde les options

Il n’y a pas que sur le projet de nouvel aréna que la Ville de Sept-Îles se penche. Elle regarde aussi les possibilités au niveau des plateaux sportifs pour répondre à la demande de la population alors qu’elle s’est vue refuser le financement pour son complexe multisport.

« On explore toutes les possibilités. On a pris contact avec des gens. On n’abandonne pas l’idée, car ça prend des plateaux supplémentaires », indique le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam.

Il avance qu’il y a trois ou quatre options sur la table présentement. Les responsables sont à la cueillette des informations afin de pouvoir présenter le tout au conseil municipal.

Il se pourrait que la solution réside en plus d’une option. « On est dans les premiers balbutiements. Il faut répondre aux besoins à moindre coût », souligne-t-il.

Le maire Réjean Porlier s’était aussi prononcé lorsque la Ville de Sept-Îles a annoncé qu’elle passait à un plan B pour le nouvel aréna, sans complexe multisport.

« Nous sommes pleinement conscients des besoins en locaux des différents organismes de sports et de loisirs. Je demeure persuadé que des installations de qualité sont un atout indéniable pour nos jeunes et pour attirer de nouvelles familles à Sept-Îles. On ne baisse pas les bras et on continue de faire valoir cet enjeu auprès du gouvernement », affirme-t-il.

Par ailleurs, si le projet du nouvel hôtel de ville allait de l’avant avec sa construction derrière le Centre socio-récréatif de Sept-Îles, la Ville devrait relocaliser les terrains de tennis et le « skate parc ».

« Il n’est pas question de réduire l’offre de terrains sportifs sur le territoire », soutient M. Gwilliam.

Des discussions sont en cours avec le Centre de services scolaire du Fer pour permettre la relocalisation des terrains de tennis derrière l’école Manikoutai.

Pour sa part, le « skate parc » pourrait être déplacé à « l’emplacement adjacent au terrain de basketball du parc Holliday », indique le directeur général.

Avec la collaboration de Vincent Rioux-Berrouard

Des projets remontent à la surface

L’abandon du projet de complexe multisport par la Ville de Sept-Îles, faute de financement, ramène sur la table les projets d’agrandissement et de nouveaux gymnases pour le Cégep et l’école privée.

« On a déjà réalisé les études pour l’agrandissement de nos plateaux sportifs. On a récemment discuté avec la Ville pour les possibilités d’accès aux plateaux », indique David Beaudin, directeur des finances, des ressources matérielles et informatiques au Cégep de Sept-Îles.

Selon les études de projet pour le volet fonctionnement et technique, l’établissement collégial doublerait l’espace de son gymnase et agrandirait ses vestiaires et sa palestre. «C’est assez majeur», avance M. Beaudin.

Il soutient que le projet a plus de chances de se concrétiser si des partenaires se regroupent. C’est au bénéfice de toute la population. « Qu’on travaille ensemble, c’est bien, c’est plus facile ».

IESI

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) a déterré son projet d’agrandissement de gymnases quand la municipalité a annoncé qu’elle passait au plan B pour son aréna.

« Le projet n’est plus enterré. Il est rendu dans le premier tiroir », lance son directeur Mathieu Brien.

Il s’agirait pour l’IESI d’un gymnase triple. Le gymnase actuel (simple) serait transformé en salle de classe ou en petit théâtre. Cette nouvelle infrastructure souhaitée réduirait les déplacements des élèves des différentes options sportives de l’établissement.

Pour le garder vivant et réalisable, l’école privée aura besoin de partenaires majeurs pour tout mettre en place. « C’est le nerf de la guerre, un combat constant », conclut M. Brien.

Dossier à suivre!