Une présentation sur les 9000 ans d’histoire du Nitassinan

Le mardi 11 juin aura lieu une présentation sur l’histoire de la Côte-Nord, du début de l’holocène à aujourd’hui.

Cette soirée organisée au musée régional de la Côte-Nord pourra satisfaire la curiosité des habitants et des touristes. Tout le monde est invité à approfondir ses connaissances avec la présentation de l’anthropologue passionné Steve Dubreuil.

Les peuples se sont succédé et se sont côtoyés dans la gestion du territoire nord-côtier. Innus, Naskapis, Basques, Français, Britanniques, Irlandais, Acadiens et nouveaux arrivants sont passés ici. Les rivières étaient des autoroutes pour les canots, mais des freins pour le développement routier de la 138.

Ainsi, Steve Dubreuil explorera l’archéologie, l’économie et le mouvement des populations dans une présentation remplie d’anecdotes humoristiques.

La nouvelle exposition permanente ouvrira le 22 juin. Elle illustrera l’histoire à partir du début de l’occupation du territoire par les Autochtones.

Le public peut aussi visiter les expositions artistiques d’Oli Sorenson et d’Alain James Rioux Dubé. Le premier traite de deuil climatique et le second de pêche sur la Basse-Côte-Nord.

L’activité aura lieu de 18 h à 21 h le mardi 11 juin et inclut des rafraichissements. L’inscription est obligatoire : http://bit.ly/3Rn22ed