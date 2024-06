« Jolene and The Gambler » sur la Côte-Nord

Pour cette fin de saison, la scène musicale nord-côtière vibrera au rythme des mélodies country de Jolene and The Gambler, un hommage vibrant à Kenny Rogers et Dolly Parton. Cette tournée, portée par Annie Blanchard et son complice de longue date, Maxime Landry, connaît un succès retentissant avec déjà 30 000 billets vendus.

Les origines de ce projet découlent d’une ambition commune, mais surtout de la grande amitié qu’ont Annie et Maxime l’un pour l’autre.

« On est de grands amis depuis une douzaine d’années. On a toujours fait de la musique ensemble et on est deux artistes qui connectent bien sur scène. Avec Maxime, je savais qu’on pourrait faire un projet ensemble », raconte la chanteuse.

Elle poursuit en expliquant comment l’idée a germé après la pandémie. « Maxime m’a dit qu’il voulait rendre hommage à Kenny Rogers. Je lui ai répondu que s’il faisait ça, je serais sa Dolly. Il m’a répondu que c’était parfait, et qu’on allait faire cet album ensemble. » Ce projet, initialement modeste, a rapidement pris de l’ampleur, surprenant même ses créateurs.

La popularité de la tournée a dépassé toutes les attentes des deux artistes. « Comme dans n’importe quel projet, tu ne sais jamais si les gens vont embarquer ou pas. Dans ce cas-ci, ça a été en plein dans le mille et les gens ont embarqué dès le début », raconte Annie.

Elle ajoute que l’enthousiasme des spectateurs et des programmateurs de spectacles a été palpable avant même le lancement officiel de l’album. « Quand l’album est sorti, on avait déjà des dates d’annoncées alors ça a été un beau cadeau pour nous. »

Face à cet accueil exceptionnel, Annie Blanchard ressent une profonde reconnaissance envers son public. L’artiste a d’ailleurs vécu les deux plus belles années de sa carrière depuis ce projet. « C’est sûr et certain que quand je vois ça aller, je suis tellement heureuse. Ce sont les plus belles années de ma carrière depuis qu’on a lancé ça en 2022. »

Un passage attendu sur la Côte-Nord

Du 13 au 16 juin, Annie Blanchard et Maxime Landry se produiront sur la Côte-Nord, une région chère à leur cœur. « On l’a faite tellement souvent, c’est une route que je connais très bien. On va souvent sur la Côte-Nord. Les salles qu’on va faire ici sont les plus petites salles de notre tournée. C’est un gros spectacle pour ces salles », explique l’artiste.

Elle insiste sur l’importance de cette étape de la tournée. « Pour nous, c’était important qu’on puisse aller partout avec Jolene and The Gambler. Les gens de la Côte-Nord et cette région nous tiennent beaucoup à cœur. C’est du monde de country, et je peux dire avec expérience que ces gens-là sont des gens de cœur. On voulait tellement pas passer à côté de cette belle opportunité pour aller les voir. »