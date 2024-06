Logements locatifs à Sept-Îles : une enveloppe de 1,5 M$

La Ville de Sept-Îles bonifie son programme d’aide financière pour la création de logements locatifs. Une enveloppe de 1,5 million de dollars sur trois ans est rendue disponible.

Les propriétaires admissibles qui en feront la demande pourrait ainsi recevoir une subvention forfaitaire variant entre 5 000$ et 20 000$.

L’aide financière pour l’ajout de logement est en fonction du type de projets et du nombre de pièces des unités.

« Dans le contexte de pénurie de logements que nous vivons actuellement et avec la venue possible de projets majeurs dans la région à plus ou moins long terme, il est important que la Ville pose des actions concrètes pour favoriser l’ajout et la diversification de logements sur son territoire », souligne le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Cette nouvelle enveloppe est beaucoup plus généreuse et élargie que celle du programme qui était en vigueur depuis 2011.

Le projet de règlement adopté lors de la séance municipal du 10 juin donne suite à une recommandation du comité Habitation visant à élargir et à bonifier l’actuel programme favorisant la construction d’immeubles locatifs.

Conditions

Pour être admissibles à une aide financière, les travaux devront notamment avoir fait l’objet d’un permis ou d’un certificat émis par le Service de l’urbanisme entre le 3 juillet 2024 (date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement) et le 31 décembre 2026.

« Le propriétaire bénéficiaire doit s’engager à maintenir les logements en location résidentielle, et ce, pour une période d’au moins cinq (5) ans », précise la Ville de Sept-Îles.

La création de logements locatifs cible autant les blocs appartements que les résidences, que ce soit pour une construction neuve ou pour l’ajout à un édifice existant.

Le projet de règlement et les modalités du programme peuvent être consultés sous l’onglet Services aux citoyens/Programmes d’aide financière du site Internet septiles.ca.