Promenade du Vieux-Quai de Sept-Îles | La muselière n’est plus obligatoire pour les chiens

Pitou n’aura pu à porter sa muselière pour accompagner son maître sur la promenade du Vieux-Quai. La Ville de Sept-Îles assouplit son règlement municipal sur la présence des chiens à cet endroit. Elle s’ajuste ainsi à la législation provinciale sur l’encadrement des chiens.

Un an après avoir autorisé les chiens sur la promenade du Vieux-Quai, la municipalité a adopté lors de la séance du 10 juin une modification à la réglementation qui obligeait le port de la muselière.

La Ville demande toutefois le plein contrôle de l’animal par la personne qui le promène, que soit au Vieux-Quai ou dans tous lieux publics.

Le chien doit être tenu en laisse, dont la longueur ne dépasse pas six pieds. Pour les chiens de 20 kg et plus, elle doit être attachée à un harnais ou à un licou.

« Le Vieux-Quai est un site rassembleur où petits et grands doivent pouvoir se sentir bien et en sécurité. Les personnes qui choisissent d’y circuler avec leur chien sont responsables du comportement de leur animal, tout comme d’en ramasser les excréments. Ce n’est pas seulement une obligation, mais une question de civisme et de savoir-vivre », mentionne la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Place piétonnière

La municipalité rappelle qu’il est interdit de circuler à vélo, en trottinette, en patins à roues alignées ou en planche à roulettes sur la promenade de Vieux-Quai, qui est une zone piétonnière. Il est toutefois permis que le vélo ou la trottinette soit à côté de la personne.