L’implication d’une bénévole de Nutashkuan remarquée

Liette Ishpatau a reçu le prix Intervention jeunesse autochtone qui récompense une personne qui fait briller les jeunes autochtones du Québec par ses engagements.

En plus de travailler à l’Institut Tshakapesh comme agente de projets aux services éducatifs, Liette Ishpatau est entraîneuse de volley-ball et bénévole pour le festival Makum de Nutashkuan, qui sensibilise aux enjeux de drogues et de suicide.

Dans le cadre de son emploi, l’Innue a participé à la création d’un camp de leadership pour la jeunesse autochtone. Elle a aussi co-organisé le Rassemblement jeunesse innu #SHIPISHKAU.

Ses qualités d’intervenante influencent positivement les jeunes de sa communauté.

Son implication est soulignée par le ministre responsable de la jeunesse, Mathieu Lacombe, avec un trophée et une bourse de 1500 $.

« J’ai énormément d’admiration pour cette relève passionnée ainsi que pour celles et ceux qui changent la vie des jeunes grâce à leur écoute, leur empathie et leurs actions », fait valoir M. Lacombe. « Leur engagement, à tous, mérite d’être souligné en grand ».

Dix prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes et à des intervenants jeunesse lors d’une cérémonie.

Pour le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, l’engagement de Mme Ishpatau est très important. Ses « efforts constants et [sa] détermination ont un effet significatif sur les communautés », souligne-t-il. « Il est essentiel de favoriser l’engagement des jeunes dans des activités saines et positives, non seulement pour renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté, mais aussi pour les aider à développer des compétences essentielles à leur épanouissement. »