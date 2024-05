Le billet du médecin ne sera plus exigé pour certaines courtes absences à l’école

Les élèves du primaire et du secondaire, de même que les étudiants de l’enseignement supérieur, n’auront plus à présenter de billet du médecin pour justifier certaines absences en classe à partir de l’automne prochain.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement du Québec vendredi, présentant cette mesure comme une manière de réduire la charge administrative des médecins, qui plaident depuis longtemps qu’ils passent trop de temps à gérer de la paperasse.

Ainsi, Québec a demandé aux écoles primaires et secondaires de ne plus exiger de billet du médecin pour justifier une absence de moins de cinq jours, ainsi que pour les examens dits «maison».

L’attestation médicale sera toutefois toujours demandée pour les absences aux examens du ministère de quatrième et de cinquième secondaire, puisqu’il s’agit d’examens à sanction pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.

En ce qui concerne les absences de plus longue durée, les écoles auront la latitude de mettre en place leur propre politique, de sorte qu’elles pourront continuer de réclamer un billet du médecin si elles le souhaitent.

Une attestation médicale pourrait aussi être demandée pour les absences aux épreuves ministérielles du primaire et de deuxième secondaire, en fonction des politiques de chaque milieu, comme c’est déjà le cas.

«Quand nos enfants sont malades et qu’ils doivent manquer de l’école, on ne le fait jamais par plaisir. C’est donc une bonne nouvelle qu’on diminue les exigences autour des billets médicaux. On fait confiance au jugement des parents et aux directions scolaires pour que tout se passe bien», a souligné le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dans un communiqué.

À l’enseignement supérieur, Québec demande aussi aux établissements de ne plus exiger d’attestation médicale pour des absences de moins de cinq jours. Ils pourront toujours le faire pour les absences plus longues.

La directive envoyée au réseau scolaire s’inscrit dans la série de mesures annoncées par le gouvernement dans les dernières semaines visant à réduire la charge administrative des médecins, qui disent devoir passer plus de 20 % de leur temps à remplir de la paperasse.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré vendredi que l’objectif est de changer la culture dans le réseau de la santé pour que les médecins puissent consacrer plus de temps à leurs patients.

«Je tiens à remercier la contribution des milieux scolaires et de l’enseignement supérieur qui revoient eux aussi leurs façons de faire pour réduire la paperasse», a-t-il déclaré par écrit.

Le gouvernement doit tenir une conférence de presse en fin d’avant-midi pour discuter davantage de cette annonce.