De la nouveauté pour le 10e Cyclo Tour SP

Il y a du nouveau pour l’édition 2024 du Cyclo Tour au profit de la Sclérose en plaques. L’événement du 24 août prochain aura d’ailleurs un point central différent des dernières années, soit la piste d’athlétisme derrière le Cégep de Sept-Îles, au lieu du site du Vieux-Quai, près de la tente jaune.

Rio Tinto IOC sera à nouveau le présentateur du Cyclo Tour SP. L’événement verra son nom toutefois bonifier de Geneau Gagnon, décédé le 16 avril dernier. « Geneau a donné 18 ans de services à la SP. Il a créé le Cyclo Tour. Ça part de lui à la base. Ce sera la meilleure façon de se le remémorer à tout jamais », souligne Kate Porter, directrice générale de la Société canadienne de la Sclérose en plaques Côte-Nord.

Le parcours du volet récréatif ne se rendra pas au barrage SM3, ni à Port-Cartier pour la 10e édition à venir. Les cyclistes, qui partiront du Cégep de Sept-Îles, devraient rouler jusqu’à Val-Marguerite, pour un aller-retour de près de 80 km. Certaines autorisations sont en attente.

« On va explorer un nouveau décor. On continue de faire de la sensibilisation et on veut se faire connaître ailleurs », mentionne Mme Porter.

Il y aura également en nouveauté la participation de gens en vélo de montagne. Ils suivront le groupe de cyclistes jusqu’à l’entrée du parc industriel, où ils se sépareront. Leur parcours sera d’une distance entre 45 et 50 km.

Il sera également possible d’y aller au pas de course pour l’événement du 24 août. Une course à relais, chapeauté par Roger Vachon, se déroulera sur la piste d’athlétisme Guillaume Leblanc. Ça se passera en équipe de cinq à huit personnes, pour un total de 80 km par équipe.

L’organisation se donne une chance de plus de tenir son événement en cas de mauvais temps. Il se déroulera le lendemain en cas de mauvais temps. La pluie et de forts vents avaient forcé l’annulation de l’édition 2023. Une somme d’un peu de plus de 29 000 $ avait tout de même été amassée pour la cause.

Il est déjà possible de s’inscrire.

L’organisation dévoilera d’autres détails entourant le Cyclo Tour SP du 24 août en conférence de presse, à la mi-juin. La présidente d’honneur de la 10e édition sera Carolane Lévesque, directrice de terminal pour Manitoulin Transport. L’entreprise, partenaire avec la section Côte-Nord de la Société canadienne de la Sclérose en plaques lors de la Parade de Noël, s’était montrée ouverte à s’impliquer dans le milieu communautaire.