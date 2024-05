70 km de route à construire entre Fire Lake et Fermont

D’ici quatre ans, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévoit construire 70 km de route entre Fire Lake et Fermont. Des travaux d’envergure qui nécessitent plusieurs centaines de millions de dollars.

« Au total, on fait des interventions sur 70 km et il y a environ un 58 km de nouveau tracé. C’est énorme comme travaux », commente Sarah Gaudreault, conseillère en communication à la direction régionale du MTMD.

Le projet de réfection de la route est divisé en trois tronçons. Celui dont on entend le plus parler est le tronçon 3, situé entre les kilomètres 507 et 566 (Fermont). Les opérations ont commencé l’an dernier, avec un an de retard.

« Ce sont des travaux qu’on fait en site propre, on ne travaille pas sur la route présentement. On travaille à faire une nouvelle route complètement en dehors de la chaussée », explique Mme Gaudreault.

En 2023, les équipes ont posé des ponceaux, produit des matériaux granulaires, effectué du dynamitage et réalisé des déblais et remblais.

Le 28 mars dernier, les travaux ont repris à cet endroit. « On a fait du déboisement d’aires de rebuts et de chemins d’accès. Étant donné qu’on fait ça en dehors de la route, il faut accéder à ce territoire-là », précise la porte-parole.

Ce qui est prévu pour les mois à venir : « du forage, du dynamitage, on récupère le roc (déblais de première classe), on installe des ponceaux, des structures et on excave des tourbières », dévoile Sarah Gaudreault.

Les travaux de construction ont été octroyés à la compagnie Dexter Québec au montant de 128,8 M$. Il faut ajouter à ce montant 9,5 M$ pour le contrôle de qualité et ingénierie des matériaux ainsi que 27,3 M$ pour la surveillance des travaux.

Tronçons 1 et 2

En ce qui concerne les deux autres tronçons, les travaux sont réalisés par la communauté innue Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, sous la supervision du MTMD.

« Ça devrait débuter cette année. Les premières interventions consisteront en des campements pour les travailleurs et on aménage des chemins d’accès », informe la conseillère en communication.

« Les travailleurs du tronçon 3 sont logés à Wabush. Ceux des tronçons 1 et 2, on construit des campements pour les loger sur place », poursuit-elle.

Pour le tronçon 1, on prévoit un nouveau tracé de 13,5 km alors que pour le tronçon 2, c’est une réfection majeure de la route sur 10,5 km qui est dans les plans. Les coûts n’ont pas été dévoilés puisque les travaux sont réalisés par la Première Nation.

Plus sécuritaire

Le MTMD a décidé de créer une nouvelle route au lieu de simplement la rénover pour des raisons de sécurité avant tout.

« La route actuelle n’était pas aux normes et la nouvelle route va contourner complètement le secteur des mines ce qui fait qu’on ne traverse plus les 11 croisements avec la voie ferrée. On en élimine 10 et on en crée un nouveau », souligne Mme Gaudreault.

De plus, parmi les avantages, le nouveau tracé réduira le temps de parcours de 19 km, permettra d’augmenter les possibilités de dépassement et d’ajouter des voies de refuges pour les véhicules hors normes. « C’est une amélioration sécuritaire », affirme la porte-parole qui divulgue que la mise en service de la nouvelle route est prévue en 2028.

Le coût global de l’ensemble du programme d’amélioration de la route 389 est de l’ordre de 738,1 M$. Le gouvernement du Québec investira 555,1 M$ provenant de la Société du Plan Nord et du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le gouvernement du Canada versera plus de 183 M$ pour la réalisation de ce projet.