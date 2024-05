Crise santé | Une situation inconcevable pour la préfète de Minganie

Pour la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, « le gouvernement savait » que ses décisions allaient impacter fortement l’offre de services santé Nord-Côtiers.

Pour elle, les réductions de services dans les établissements de santé sur la Côte-Nord découlent de décisions gouvernementales et d’application de lois mur à mur, sans considération pour les spécificités régionales.

« Il est inconcevable de prétendre qu’il aurait été possible de remplacer plus de 600 travailleurs indépendants si rapidement sur la Côte-Nord en plus de ceux déjà à pourvoir, sans créer d’impact sur l’offre de services. En fait, le gouvernement du Québec savait », écrit Mme Richard dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Elle dit comprendre l’objectif gouvernemental de cesser l’utilisation des agences de main-d’œuvre indépendante privées dans notre système de santé publique. Toutefois, elle n’accepte pas que ce soit les citoyens de la Côte-Nord qui aient à en payer le prix, en perdant des services de santé durant cette période de transition.

« Le prix sera de voir des proches se faire transférer dans un autre centre hospitalier hors de la région par la fermeture de plus de 40 lits d’hospitalisation, qu’une amie ayant une grossesse à risque doit aller accoucher loin de sa famille, qu’une importante chirurgie soit encore une fois retardée, parce que 50 % de nos salles opératoires sont dorénavant fermées, que nos aînés soient délaissés par une diminution des services à domicile, de vivre de l’anxiété à savoir qu’un dispensaire peut être fermé à tout moment si un de nos précieux travailleurs de la santé doit se retirer du milieu pour sa propre santé… », écrit-elle.

Elle qualifie d’inacceptable que les Nord-Côtiers doivent se déplacer hors de la région pour obtenir des services de base.

Elle s’inquiète aussi des conséquences sur l’attractivité de la Côte-Nord.

« Comment contrer la baisse démographique vécue ici et assurer la vitalité de notre territoire si nous perdons encore aujourd’hui des services essentiels », affirme la préfète de la MRC de Minganie.