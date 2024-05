Un pas de plus vers un service de sage-femme à Sept-Îles

L’organisme À la Source fait un pas de plus vers l’obtention d’un service de sage-femme. Le comité citoyen Entre mer et naissance a vu le jour et les démarches avancent lentement, mais sûrement.

En novembre dernier, l’organisme À la Source Sept-Îles et Port-Cartier, qui offre des services pendant la grossesse et après la naissance, a tenu une rencontre publique dans le but d’informer la population sur un projet de service de sage-femme à Sept-Îles.

La région est l’une des seules au Québec où l’implantation du service n’a pas commencé, déplore l’organisme.

« Cela impacte directement l’attraction et la rétention des familles », indique Tania Bond, coordonnatrice secteur Port-Cartier chez À la Source,

Un appel à tous pour la création d’un comité citoyen a été lancé. Plus d’une dizaine de femmes s’y sont jointes, pour faire avancer l’implantation d’un service de sage-femme dans la région.

C’est un pas de plus pour le projet, qui a connu quelques échecs au cours des dernières années. Mme Bond est très heureuse des développements. Elle affirme avoir eu une réponse rapide du CISSS et qu’une prochaine rencontre est prévue le mois prochain. Les démarches pour l’embauche d’une chargée de projet vont aussi bon train.

« Les femmes sont super impliquées. On a lancé de belles choses avec elles. Les femmes sont vraiment au rendez-vous et travaillent très fort », dit Mme Bond.