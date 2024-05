Leurs coups de coeur d’Innu Nikamu

Au travers de la programmation garnie d’artistes internationaux, de gros noms, d’artistes émergents, de découvertes et autres du 40e Festival Innu Nikamu, quels sont les coups de cœur ? Des personnalités se sont prêtées au jeu.

Karine Therrien, éditrice du Nord-Côtier

Bryan Adams sans aucun doute ! Ma passe est déjà achetée et je ne sais même pas quel soir il sera là ! Run to you, Summer of ‘69, Everything I do, le slow le plus magnifique, ou la chanson pour chanter à tue-tête, All for one. Bryan Adams, ce sont des chansons qu’on chante seul dans son auto ou avec des amis ! INDÉMODABLE ! L’album Reckless, sorti en 1984, est rempli de coups de cœur.

Bis Petitpas, animatrice de Bonjour la Côte (98,1), et présentatrice lors d’Innu Nikamu

J’ai beau essayer de faire UN choix… je n’y arrive pas. Mon coup de cœur, c’est carrément les 40 ans du Festival ! Le plus beau cadeau que le Festival pouvait s’offrir, et offrir aux communautés, c’est de voir les artistes innus de chez nous, et autochtones de partout, réunis, dans une même programmation, sur la Côte-Nord, à Mani-utenam, avec des artistes de renommée internationale, qu’on n’osait même pas imaginer, en rêve, voir se produire sur une scène de la région. Mon coup de cœur va à Réginald Vollant qui doit être fier de là-haut de voir se concrétiser ce qu’il souhaitait tant : toutes les communautés réunies, sur scène, et dans la foule de spectateurs ! C’est un beau cadeau réalisé grâce à l’équipe actuelle ! C’est ça mon coup de cœur !

Émilie Lavoie, directrice générale de la Salle Jean-Marc-Dion

Je dirais que je n’ai pas de coup de cœur personnel… il y a trop de choix. C’est comme tellement inusité de voir tous ces noms sur une même programmation. Il y en a pour toutes les générations. Ce qui va faire la différence, c’est la distribution de tous ces noms dans l’horaire. C’est vraiment magnifique pour la région !

Tous les artistes qu’on connaît moins. Ce sont eux les plus belles surprises. J’encourage tous les festivaliers à mettre les noms de quelques artistes moins connus d’eux sur leur bucketlist !

Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Bryan Adams figure en tête de liste. C’est un grand qui a marqué mon époque pas trop lointaine. C’est une grosse vedette, de renommée internationale. J’aime sa voix, son style, ses tounes. Samantha Fox a marqué toute une génération et Claude Dubois est un grand de la chanson au Québec.

Normand Jr Tshirnish Pilot, coordonnateur d’Innu Nikamu

Je dirais Aqua, parce qu’ils viennent de très loin pour venir nous voir et comme pour beaucoup de monde, leur musique est rattachée à des souvenirs de mon enfance. Barbie Girl !