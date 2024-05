Des couvre-verres distribués gratuitement pour prévenir l’intoxication par drogues

La pointe du jour CALACS Sept-Îles distribuera des couvre-verres dans trois bars de Sept-Îles afin de prévenir l’intoxication par drogues.

La pointe du jour CALACS Sept-Îles qui vient en aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel lance sa campagne de sensibilisation qui vise à prévenir l’intoxication par drogues. L’organisme espère favoriser des milieux de divertissement plus sûrs et sécuritaires.

L’organisme distribuera des couvre-verres réutilisables dans trois bars soit à la microbrasserie La Compagnie, La P’tite Grenouille et Timie et Tiloup. Le produit offert gratuitement aux clients et disponible sur demande dans les trois établissements peut être utilisé sur différents types de verres.

La pointe du jour CALACS souhaite sensibiliser les gens et les interpeller afin qu’ils jouent leur rôle de témoin actif dans les établissements. « Il ne faut pas hésiter d’offrir de l’aide à une personne lorsqu’on a des doutes, même si on ne la connaît pas », déclare via communiqué Léa Gentes, intervenante à La pointe du jour. « Il est aussi important d’aller à l’urgence le plus rapidement possible pour passer un test dans la trousse urinaire légale ».

La campagne débutera le jeudi 16 mai et se poursuivra tout au long de l’été 2024.