Crise santé ǀ Ce n’est pas aux patients de la Côte-Nord de payer, dit le PQ

La situation est devenue « hors de contrôle » dans le réseau de la santé de la Côte-Nord et ce n’est pas aux patients « de payer pour l’improvisation du gouvernement », dit le Parti Québécois.

Le PQ pointe du doigt « l’improvisation » du gouvernement, tandis qu’une crise se dessine dans le réseau de la santé nord-côtier. Dès dimanche, plusieurs services seront réduits, voire arrêtés, à travers les établissements de la région. Le début des mesures pour mettre fin à l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante entraînera un important manque de personnel.

« Se sevrer de la dépendance aux agences de placement privées, ce doit être fait, mais la CAQ a attendu plus de 4 ans pour reconnaitre le problème et légiférer », a déploré au Journal, Joël Arseneau, porte-parole du Parti Québécois en Santé et Services sociaux. « Elle a laissé les agences privées cannibaliser les ressources du réseau public, particulièrement en région », a-t-il poursuivi.

Le député des Îles-de-la-Madeleine dénonce l’absence de planification pour favoriser la réintégration du personnel dans le réseau public, « notamment avec un échéancier précis et des conditions de travail attrayantes ».

« On demande au ministre Dubé d’intervenir d’urgence, de mettre en œuvre un plan de contingence pour le maintien des services en région », conclut M. Arseneau.