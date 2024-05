Lien maritime Minganie-Anticosti-Gaspésie : une étude pour évaluer les retombées

Le Port de Havre-Saint-Pierre a récemment entrepris une vaste étude des retombées économiques, touristiques et sociales qu’un service de navette entre la Côte-Nord et la Gaspésie pourrait avoir.

Depuis maintenant un an et demi, le Port multiplie les rencontres pour présenter son projet. L’étude permettra d’obtenir de nouvelles données à jour. Il ne s’agit pas de la première portant sur une potentielle traverse. Une autre avait été publiée en 2020. Toutefois, elle était très différente de celle qui sera réalisée dès maintenant.

« Les études qui avaient été faites portaient sur combien coûteraient la traverse. L’étude qu’on fait en ce moment est pour évaluer combien une traverse pourrait rapporter aux régions, notamment au niveau touristique. On ratisse très large. On veut voir ce que ça pourrait apporter en termes d’emploi, et est-ce que ça pourrait aider à créer de nouvelles entreprises », explique Odessa Thériault, directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre.

Elle rappelle que les traversiers au Québec sont tous déficitaires. Ils ont besoin d’un soutien gouvernemental pour fonctionner. Dans le dossier d’un lien entre la Gaspésie-Anticosti-Minganie, il ne faut pas simplement se concentrer sur un potentiel déficit, mais aussi évaluer les retombées qu’un tel projet pourrait avoir.

Dans les prochaines semaines, une étude portant sur la gouvernance sera aussi lancée. Elle permettra d’analyser les différents types de modèles pour opérer la traverse.

Depuis l’annonce d’un projet de navette à l’automne 2022, un élément majeur a changé. Il s’agit de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de l’île d’Anticosti.

« C’est un ajout fort intéressant au projet, parce que les gens vont vouloir encore plus aller visiter Anticosti », estime Mme Thériault.

Rappelons que le Port de Havre-Saint-Pierre privilégie l’utilisation d’un navire de type roulier (même type que le F-A Gauthier), qui pourra accueillir jusqu’à 350 passagers, entre 55 et 65 voitures et entre 10 et 15 camions pour le transport des marchandises. Le navire serait en activité pendant 160 jours par année, entre juin et la mi-novembre. Une traversée aurait lieu chaque jour, avec une escale à Port-Menier.