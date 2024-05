Des étudiants de Québec à la découverte de la Basse-Côte en bateau

Il y a belle lurette que des étudiants du Collège François-de-Laval (autrefois Petit Séminaire de Québec) partent en croisière, sur les eaux du Saint-Laurent. C’est à bord du jadis Nordik Express et maintenant du Bella Desgagnés qu’ils vont à la découverte des villages isolés de la Basse-Côte-Nord et de l’île d’Anticosti.

Cette aventure en croisière émane de l’enseignant en histoire, Normand Boily. Dans le cadre du programme découverte, il voulait faire connaître de nouveaux endroits à ses élèves. Le premier séjour a eu lieu en 2000.

Il a légué le projet à Julie Boudreault en 2005 pour en faire une tradition, ce que l’enseignante en arts plastiques perpétue depuis 17 ans.

La raison d’être du voyage : « découvrir, voir comment les gens vivent ailleurs différemment, mais pas si loin de nous. Nous, on est dans l’abondance », a-t-elle dit.

Cette croisière, c’est un essentiel pour l’enseignante.

« Chaque fois, c’est comme si j’entrais à la maison. Je ne me tanne jamais de faire ce voyage. Chaque année, le groupe est différent et il arrive des affaires différentes, quelque chose de spécial », a-t-elle mentionné.

Le voyage de 2024 s’est fait du 29 avril au 6 mai.

Ils étaient une quarantaine d’élèves de secondaire 3.

On annonçait de gros vents et peu importe les traversées du Bella Desgagnés, de Rimouski vers Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord, l’objectif premier est le ravitaillement des villages. Les passagers ne sont pas la priorité. « Ça roulait vite », a-t-elle raconté.

Et contrairement à bien des années, il n’y avait pas de glace sur les eaux, privant le groupe de l’observation de phoques.

Au fil des voyages, Mme Boudreault a gardé contact avec des Coasters, notamment Caroline Dufour L’Arrivée, déménagée à Tête-à-la-Baleine. Elle est coordonnatrice des opérations agricoles de la Ferme du Rigolet. Elle apporte des légumes frais aux gens de la côte.

Une partie du groupe d’élèves a pu visiter la ferme. Ils ont apprécié leur visite. « Ils sortent de leur routine », a dit l’enseignante.

Sur le bateau, les jeunes se divertissent d’activités et de jeux de société, mais il y a aussi les devoirs à faire. Ils sont quand même partis sept jours.

Ils n’étaient pas les seuls à bord du Bella Desgagnés. Comme la pandémie a changé le portrait touristique, il y a davantage de gens qui profitent de la croisière. Il y avait tout autant de croisiéristes, pour la plupart des retraités.

« Nos élèves ont toujours eu une belle réputation. Les gens ont dit que le groupe était poli et gentil. C’est un beau mélange de générations », a souligné Julie Boudreault.

Coups de cœur

Quels sont les villages coups de cœur de cette édition 2024 de la croisière en Basse-Côte-Nord ? Kegaska pour l’épave Le Brion, la Romaine pour la rencontre avec la communauté innue, les rencontres amicales et les chiens errants, ainsi qu’Harrington Harbour pour les trottoirs en bois. Plusieurs avaient déjà vu le film, la Grande Séduction, tournée à cet endroit.

Au fil des années et des croisières, un moment marquant fut l’évacuation du groupe par hélicoptère, en 2007, puisque le bateau était prisonnier des glaces.

Pour l’enseignante Julie Boudreault, il y a aussi une certaine nostalgie. Elle dit s’ennuyer du temps du Nordik Express, un navire plus petit, plus intime.

« Le personnel du bateau se joignait au groupe. Et il n’y avait pas d’Internet, ça changeait la dynamique. »

Peu importe les voyages que les élèves du Collège François-de-Laval ont faits depuis 2000, bon nombre de ceux qui ont fait la croisière affirment qu’il s’agit pour eux du plus mémorable. Pour plusieurs, c’est aussi la première fois qu’ils font un voyage sans leurs parents.

Parole de Mme Boudreault, c’est déjà acquis pour 2025. Il y a même des membres du personnel du Bella Desgagnés qui veulent s’assurer d’être à l’horaire de travail, lors de la croisière des jeunes.