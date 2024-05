Soirée pénible pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a très mal amorcé la grande finale de la LHJMQ, jeudi soir, quand il a été blanchi 5-0 par les Voltigeurs de Drummondville devant une autre salle pleine de 3042 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les champions de la saison régulière n’auront aucune misère à oublier cette soirée très difficile face à des adversaires en plein contrôle de la situation.

Bénéficiant d’un jeu de puissance dès les premiers instants de la rencontre, les Voltigeurs ont vite affiché leurs couleurs quand Alexis Gendron a donné les devants à son club sur le tout premier lancer de la partie.

Les visiteurs ont poursuivi leur brio, dix minutes plus tard, grâce à leur capitaine Luke Woodworth qui a doublé l’avance des siens à la suite d’un mauvais revirement en zone défensive des Baie-Comois.

Plus nerveux, les membres de l’équipage ont éprouvé beaucoup d’ennuis à retrouver leur cohésion sur la patinoire. Le Drakkar a bourdonné à plusieurs reprises, mais a été incapable de profiter de ses chances en attaque.

Deuxième période

Le même scénario s’est poursuivi au deuxième engagement et, même si les locaux ont dominé 18-10 au chapitre des lancers au but, ce sont les Drummondvillois qui ont capitalisé offensivement avec deux autres filets à leur dossier.

Inspirés par les arrêts clés de leur gardien Ryler Mercer (il a stoppé 43 rondelles), les patineurs du Centre-du-Québec ont ajouté à l’insulte, en début de troisième période, quand Alexis Gendron a complété son tour du chapeau dans cette victoire décisive.

« Le match a mal commencé. Une punition en partant et ils ont marqué. Sur leur deuxième but, une mauvaise sortie de zone a fait mal et ce n’est pas le départ qu’on espérait », a reconnu l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Blanchis à domicile pour l’une des rares fois cette saison, les vikings du navire n’ont jamais été en mesure de rattraper le retard. « Il faut leur donner crédit, ils ont été opportunistes. De notre côté, nous avons eu des occasions, mais la cohésion a fait défaut et il va falloir revenir à notre concept d’équipe », a pris la peine d’ajouter le dirigeant.

Confiance

Conscient qu’il y a plusieurs facteurs à ajuster en prévision de la partie numéro deux de la série, le pilote garde pleine confiance en ses hommes. « C’est un mauvais match, mais ce n’est pas un match sans lendemain. On va s’ajuster pour la prochaine rencontre. »

Son homologue Sylvain Favreau était beaucoup plus satisfait du résultat final. « Que ce soit 5-0 ou 1-0, ce qu’on voulait, c’était de gagner un match à Baie-Comeau. L’ambiance est tout simplement incroyable et nos joueurs ont très bien réagi », a commenté l’entraîneur.

Le pilote des Voltigeurs a admis que les premiers instants du match ont été déterminants. « On s’était préparé pour débuter la partie en force. Notre premier but nous a vite donné confiance et nos joueurs ont su s’ajuster en conséquence. On pense maintenant au match numéro 2. »

En vitesse

Troisième étoile de la rencontre, l’attaquant Justin Côté a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont tiré 30 fois en direction du cerbère Charles-Édward Gravel.

Malgré cette défaite sans équivoque, le Drakkar (blanchi en quatre supériorités numériques) aura vite la chance de se reprendre, vendredi soir, lors du deuxième affrontement de cette série 4 de 7 prévu sur la glace du centre Henry-Leonard.