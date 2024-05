Port-Cartier | Bleu Jeans Bleu à la DÉrive

La DÉrive, c’est le nouveau nom de la fête citoyenne de Port-Cartier. Et comme tête d’affiche pour l’événement du 20 juillet, sur l’île McCormick, ce sera Claude Cobra et sa bande de Bleu Jeans Bleu.

Après la Féria et la Soirée Branchée, la fête citoyenne de Port-Cartier devient la DÉrive, amenant la population à dévier de son quotidien.

L’événement du 20 juin s’annonce haut en couleur.

Parlant de couleurs, il y aura du bleu avec Bleu Jeans Bleu pour clôturer la fête. Claude Cobra et ses acolytes feront danser les festivaliers avec leurs succès, notamment Coton Ouaté et Molle twist vanille-vanille.

Au préalable, l’artiste émergent Simon Kearney aura réchauffé le public. Il aura aussi offert une performance plus intimiste sur la scène du petit sentier menant au Graffiti.

La famille ne sera pas en reste avec la pièce de théâtre ambulante FAMILIA, avec les arts du cirque au travers.

Dans sa vague de déferlement, La DÉrive promet encore bien des surprises, souligne l’organisation.

« Le comité organisateur travaille fort pour que Port-Cartier ressorte du lot. Avec un nom accrocheur et une identité bien à nous, on ne peut que croire à la réussite de cet événement, qui se bonifiera avec le temps », souligne la directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier, Diane Roux.

De son côté, la régisseuse culturelle souligne l’éventail d’activités de la journée, avec notamment une animation continuelle sur le site, des jeux gonflables, une offre gourmande, ainsi que des activités tant

sportives que culturelles.

« Nous sommes très fiers de proposer une programmation qui plaira à l’ensemble de la population grâce aux formules variées de spectacles. On touche à toutes les tranches d’âge et on sait que l’on fesse fort avec un show comme les Bleu Jeans Bleu en tête d’affiche, et ce, tout à fait gratuitement! », indique Nadia Bernier.