Un souper-bénéfice pour Hom’asculin Port-Cartier

L’organisme Hom’asculin Port-Cartier tiendra une 1re édition de sa soirée-bénéfice, s’intitulant broche toi à nous. Celle-ci se déroulera à l’Agora, le 8 juin prochain, sous le thème de méchoui et soirée dansante.

Hom’asculin est un OBNL dont la mission est d’accueillir, d’accompagner et d’outiller les hommes qui vivent des difficultés et/ou qui souhaitent être accompagnés adéquatement dans leur démarche personnelle.

Les fonds amassés permettront de fournir des services de dépannage alimentaire, à l’achat de produit d’hygiène pour les hommes, ainsi que le maintien des services actuels.

C’est l’homme d’affaires, Yvan Bernier qui agira à titre de président d’honneur de cet événement.

Il est possible d’acheter vos billets au Hom’asculin Port-Cartier, situé au 52 avenue Parent, Port-Cartier au coût de 60 $ le billet. Pour les entreprises ou les groupes, il est également possible de réserver une table de 6 convives pour un montant de 360 $ avec la réservation de votre table avec une bouteille de vin inclus ou une table de 8 convives pour un montant de 480 $ et d’avoir votre table réservée pour l’occasion avec deux bouteilles de vin. Pour les réservations de table, veuillez contacter madame Manon Lacasse à homasculinportcartier@gmail.com ou au 418-766-6060 poste 3.