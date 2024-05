Innu Nikamu s’est fait un nom

Innu Nikamu n’a plus rien à envier aux grands festivals. Cette célébration de la diversité musicale n’a pas de frontière. Le festival de Mani-utenam s’est fait un nom, ce qui lui permet d’attirer des artistes de calibre international. L’organisation fêtera en grand sa 40e édition avec notamment Flo Rida et Aqua.

Comment le coordonnateur d’Innu Nikamu, Normand Jr Tshirnish Pilot, en vient-il à convaincre d’aussi gros noms à venir à Mani-utenam?

Il leur parle de comment ce festival a été créé, un rendez-vous familial, sans alcool. « On est un festival unique et on a une belle entente avec les collaborateurs de festivals d’ailleurs. On est très reconnaissant que ces artistes viennent d’aussi loin », mentionne-t-il.

Le coordonnateur souligne qu’il poursuit la vision qu’avait Réginald Vollant comme directeur d’Innu Nikamu jusqu’à son décès en 2018.

« Il faut se permettre de rêver, de faire de grandes choses. Réginald avait amené une vision de réconciliation et il nous a montré le chemin. »

Maintenant qu’une très grande partie de la programmation a été dévoilée, Normand Jr Tshirnish Pilot a de bons défis devant lui pour les prochains mois. La logistique du transport des artistes avec quelques avions nolisés, le transport vers le site par navettes et autobus et l’hébergement font partie des dossiers à mener à bon port.

Il doit aussi travailler sur les artistes pour les spectacles de jour. Des compétitions et des jeux gonflables se tiendront sur le deuxième site, non loin de la salle Teueikan.

Même s’il a mis la barre haute avec cette 40e édition, le coordonnateur n’a pas l’intention de la baisser pour les années suivantes.