Cancer Sept-Rivières est créé

Après de longues démarches, Cancer Sept-Rivières, un organisme dévoué à soutenir les gens atteints de cette maladie a vu le jour.

C’est le 4 mars que l’organisation a officiellement été créée. Les démarches sont en cours pour ouvrir un compte de banque pour l’organisme. L’objectif est de commencer à aider des gens à la fin de l’année 2024 ou au début de 2025.

« C’est vraiment une bonne nouvelle pour les gens de Sept-Rivières », affirme Denis Grenier, le président de Cancer Sept-Rivières. Ce dernier est également le fondateur de Cancer Fermont.

L’organisme a déjà commencé à approcher des entreprises pour obtenir des contributions financières. Le comité organisateur a aussi rencontré les maires de Sept-Îles et Port-Cartier pour obtenir leur appui dans leurs démarches.

Pour Denis Grenier, le président de Cancer Sept-Rivières, il y a un besoin dans la région pour un tel organisme. Il indique que les dépenses liées aux transports pour les personnes qui doivent obtenir des traitements contre le cancer sont importantes. C’est principalement sur cet aspect que Cancer Sept-Rivières pourra aider les gens.

« On veut vraiment aider les gens démunis financièrement pour les frais de transport. On peut aussi aider sur d’autres aspects comme les factures d’épiceries ou d’électricité. On fait vraiment du cas par cas pour l’aide qu’on peut fournir à une personne atteinte de cancer », explique M. Grenier. « Cancer Sept-Rivières va être à l’écoute des gens, peu importe leurs demandes », ajoute-t-il.

L’organisme précise que l’aide sera fourni autant aux citoyens de Sept-Îles et Port-Cartier, mais aussi aux membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Denis Grenier indique qu’une fois Cancer Sept-Rivières bien en selle, il veut recréer ce type d’organisme dans d’autres milieux. Il vise notamment les communautés de Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau.