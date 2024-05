Les Choristes du Nord : plus populaires année après année

Les quelque 70 chanteurs des Choristes du Nord ont fait salle comble à Jean-Marc-Dion l’an dernier et, devant cet élan de popularité, ils offriront cette fois deux représentations pour leur spectacle annuel en fin de semaine.

Les Deux Frères, Ginette Reno, Supertramp, Shania Twain, du gospel classique et même un hommage aux Cowboys Fringuants : les Choristes du Nord n’ont rien à voir avec la classique chorale « sage » que certains peuvent s’imaginer. C’est davantage un « ensemble vocal », nuance le directeur vocal, Guy Porlier.

« Notre répertoire est très varié, populaire », note-t-il, pour essayer d’expliquer la popularité grandissante de l’ensemble qui a vu le jour en 2019, avec 29 choristes. Depuis, leur nombre n’a cessé de croître.

Les chanteurs de Sept-Îles et Port-Cartier répètent chaque semaine en vue du spectacle.

Il y a aura 18 numéros offerts au public, les 10 mai (19 h 30) et 11 mai (14 h). On y retrouve aussi plusieurs solos.

« C’est important pour moi qu’il ait une place aux solistes et sur la Côte-Nord, on a beaucoup de gens qui ont des voix solides », dit M. Porlier.

Le spectacle Destinations dure 1 h 35 avec entracte. Il est un peu inspiré de l’époque où Guy Porlier travaillait comme chanteur sur des bateaux de croisière.

« On amène les gens en voyage, d’une destination musicale à l’autre. »

Les billets sont en vente à la salle de spectacle et via la billetterie en ligne au coût de 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les 12 ans et moins.