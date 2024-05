Des terrains de soccer disparaitront à Sept-Îles

Malgré la perte de deux terrains de soccer avec les projets de nouvel aréna et de nouvel hôtel de ville, la Municipalité assure qu’elle a pris les mesures nécessaires pour que les amateurs de ce sport plutôt populaire puissent encore le pratiquer.

« Une mise à niveau du terrain au parc Bruno-Pauletto (derrière Manikoutai) a été effectuée en 2022 et de l’éclairage a été installé. Il est aussi prévu que le terrain de la piste Guillaume Leblanc (derrière le cégep) soit éclairé à compter de cet été. Avec ces travaux, et en comptant le terrain synthétique, on passe donc de deux à trois terrains éclairés pour permettre la pratique en soirée », indique le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Toujours selon la Ville, l’un des terrains n’était plus utilisé depuis plusieurs années et le l’autre ne l’était plus sur une base régulière par les associations et les ligues.

Le Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles confirme que cela n’aura pas de conséquence sur ses activités.

« Depuis quelques années, on a été recentré sur le terrain synthétique [près du Cégep] et sur le terrain Guillaume Leblanc. On utilisait que ponctuellement l’un des deux terrains [qui disparaîtront] lors du Mini-Mundial », explique le président du Club, Yan Rivard.

Pour ce qui est de la Ligue de soccer Senior de Sept-Îles, elle confirme qu’elle n’utilisait plus les deux terrains depuis quelques années, en raison du retrait de l’éclairage par la Ville.

M. Rivard peut comprendre la déception de certaines personnes de perdre les deux terrains.

« C’est sur que c’est dommage pour les résidents du secteur, parce qu’il n’y a pas beaucoup de terrains dans le bas de la ville. Les plateaux de jeux sont plus centralisés autour du Cégep et des écoles secondaires », dit-il.

Dans le projet de nouvel hôtel de ville, la Municipalité souhaite tout de même conserver un espace vert. Une place publique sera aménagée. Elle mettra en valeur le bâtiment et permettra, entre autres, aux personnes qui se déplacent à pied ou à vélo de prendre une pause sur leur parcours (ex. bancs, espace ombragé, fontaine à eau).