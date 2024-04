37 participants à un séjour exploratoire dans la MRC de Sept-Rivières

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, un séjour exploratoire dans la MRC de Sept-Rivières se déroulera le 13 juin prochain.

Organisé par le Centre Alpha Lira, 37 participants issus de la diversité et provenant principalement de la région de Montréal pourront découvrir les avantages et les opportunités dans la MRC de Sept-Rivières. Les chercheurs d’emploi intéressés auront également la chance de rencontrer des employeurs potentiels pouvant découler sur des opportunités d’emploi rapidement tout en découvrant le territoire nord-côtier.

L’événement est rendu possible grâce à un soutien financier de 5000$ de la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« Pour répondre aux défis de main-d’œuvre, il faut innover et ce séjour exploratoire, offert par le Centre Alpha Lira et ses partenaires, est une initiative novatrice », affirme-t-elle par voie de communiqué.

Il ne s’agit pas du premier séjour exploratoire se déroulant dans la MRC de Sept-Rivières. En 2022, un exercice similaire avait permis le maillage de plusieurs personnes avec des entreprises de la région.

« Nous sommes convaincus que ce genre d’initiative à des impacts positifs pour la région et est un gage de succès! J’en suis moi-même la preuve vivante puisque j’ai participé à l’édition 2022 et que je suis tombée en amour avec Sept-Rivières. Mon mari et moi sommes maintenant de fiers Septiliens prêts à contribuer à l’essor de notre belle ville », dit Fanja Rajery, directrice générale au Centre Alpha Lira.

Les entreprises qui sont intéressées à participer à ce séjour exploratoire peuvent contacter Charlotte de Robien, agente de projet en immigration, à l’adresse courriel suivante : charlotte.robien@centrealphalira.org.