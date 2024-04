Volleyball | Les Macareux 16 ans et moins poursuivent leur progression

Les équipes des Macareux AAA de la Côte-Nord se succèdent dans le cadre des Championnats de Volleyball Québec. Une semaine après les 15 ans et moins et 18 ans et moins chez les filles, c’était au tour des formations féminine et masculine chez les 16 ans et moins d’être en compétition.

Les filles des 16 ans et moins, dirigées par Anne-Marie Dumont, Marie-Lisa Déraspe et Jessica Plante se trouvaient sur les terrains à Vaudreuil, où elle ont brillé et impressionné le public. Les Macareux ont démontré qu’elles appartenaient aux meilleures, se glissant en division 1.

Deuxième de son groupe au terme de la ronde préliminaire du samedi, l’équipe 16 ans et moins de la Côte-Nord a tenu son bout en éliminatoires de la division 1.

Après avoir écarté les Élans – Essor de Québec en seizième de finale, les volleyeuses des Macareux sont passées près de forcer une manche ultime aux Citadins Rouges de Vaudreuil, perdant 12-25, 24-26 face à celles qui ont terminé en troisième place. Les Nord-Côtières ont par la suite baissé pavillon lors du match pour la neuvième position, s’inclinant en deux manches identiques de 23-25 contre les Mousquetaires Noirs de Lac-Mégantic. Classement final : 13e/44.

« Un résultat dont elles peuvent être fières et qui laisse présager une belle progression pour l’année prochaine », a fait savoir le trio d’entraîneures, extrêmement satisfaits de cette fin de saison. Elles félicitent leurs athlètes pour leur détermination exemplaire.

Au masculin

Au PEPS de l’Université Laval (Québec), la journée du samedi aura été difficile pour les gars des Macareux 16 ans et moins. Ils n’ont remporté qu’une manche en quatre parties, devant se contenter des matchs de classement le dimanche.

Dans un match très chaudement disputé, les Macareux ont dû s’avouer vaincus en trois manches devant le Collège Français de Longueuil. La troupe des entraîneurs Patrick Hudon, Benoit Gaudreau et Maggie Gauthier a terminé son parcours avec deux victoires contre Québec et l’Estrie, se classant ainsi au 15e rang sur 18 formations.

« Les 12 jeunes hommes qui ont su créer une véritable cohésion d’équipe en peu de temps. Cette expérience leur sera très bénéfique pour leur développement futur », ont mentionné les dirigeants.

Tant chez les gars que chez les filles, certains sont éligible pour les Jeux du Québec qui auront lieu à Trois-Rivières à l’été 2025.