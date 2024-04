Un panache record, 50 ans plus tard

Adalbert Tremblay a abattu son premier orignal à l’âge de 31 ans, le 28 septembre 1973. Et ce n’était pas n’importe lequel, c’était le 5e plus gros panache récolté sur la Côte-Nord, selon le livre de Trophée Québec.

L’homme de Portneuf-sur-Mer, âgé aujourd’hui de 81 ans, se rappelle de cette chasse comme si c’était hier. Accompagné de son ami et collègue René Gaudreault, il était parti ce matin-là dans le coin des Escoumins à la recherche de son premier gros gibier et il n’est pas rentré bredouille.

Mais ce n’est qu’en mars l’an dernier qu’il a reçu les résultats de son mesurage de panache. 50 ans plus tard, grâce à son petit-fils bien connu du monde de la chasse, Jason Morneau Tremblay, le Portneuvois s’est inscrit au livre des records de Trophée Québec.

« Au début, le panache était accroché dans la maison, mais on a fini par l’installer dans le garage. Chaque fois que Jason le voyait, il tournait autour. Il me disait que c’était un gros et qu’il pourrait atteindre les mesures minimales de Trophée Québec », raconte M. Tremblay.

Le petit-fils est finalement reparti avec le trophée de son grand-père et l’a amené à Québec pour le faire mesurer par le professionnel Raynald Groleau. Le plus difficile a été de fournir les preuves démontrant sa capture aux Escoumins en 1973. « Il n’avait plus rien de ça à la Faune », affirme le chasseur.

C’est finalement grâce à plusieurs photos qu’il a été possible de prouver les éléments manquants. « J’ai reçu mon certificat par la poste avec le livre dans lequel mon nom figure et une casquette. Je me demandais bien c’était quoi », témoigne Adalbert Tremblay, qui ne s’attendait pas à cette suite.

Sur le site de Trophée Québec, les plus gros panaches sont répertoriés par région. Pour la Côte-Nord, l’orignal de M. Tremblay se retrouve au 5e rang avec un pointage net de 185 0/8. Au Québec, la bête est classée à la 23e place.

La morale de cette histoire : il n’est jamais trop tard pour faire mesurer son trophée.

Le plus gros jamais vu

Pour le chasseur de Portneuf-sur-Mer, ce premier orignal demeure le plus gros qu’il n’a jamais vu dans sa vie. Le panache mesurait 57 pouces et il n’a pas été simple de le transporter. « On a eu 800 livres de viande sans les os. On avait de la misère à le lever », se remémore Adalbert Tremblay, devant son album photo.

Depuis sa première chasse, le Portneuvois a récolté une trentaine d’orignaux, mâles et femelles, qu’il ne manque pas de graver sur son trophée en bois pour se souvenir de tous ces beaux moments.

Il a aussi partagé plusieurs parties de chasse avec son petit-fils, un vrai passionné depuis son jeune âge, selon ce qu’il raconte. M. Tremblay est d’ailleurs très fier de ce que Jason est devenu aujourd’hui et il n’est pas étonné qu’il soit aussi acclamé dans son domaine.

« Jason, c’est une personne pas comme les autres. Depuis qu’il est jeune qu’il est actif comme ça. Il va toujours au bout de ses idées, c’est un persévérant », souligne celui qui est surnommé « Pepeu ».

Il n’est pas le seul à avoir transmis sa passion de la faune à son petit-fils, mais il y a certainement contribué. « Aujourd’hui, il gagne sa vie avec ça. C’est beau à voir », exprime Adalbert Tremblay.