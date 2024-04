Défi OSEntreprendre | Trois écoles du Centre de services scolaire du Fer à l’étape régionale

Le Centre de services scolaire du Fer comptera trois écoles à l’étape régionale du Défi OSEntreprendre du 1er mai à Baie-Comeau.

Ce concours annuel a pour but de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de quelque 57 000 personnes.

Au niveau de la catégorie du premier cycle du primaire (1re et 2e année), ce sont les jeunes de l’école Dominique-Savio de Pentecôte, encadrés par l’enseignante Claudie Côté-Fournier, qui seront du rendez-vous régional.

Les élèves ont travaillé sur le système Viréo qui a permis à l’école de faire quatre récoltes de légumes feuilles par année. Ces récoltes servent de financement pour les activités de l’école. Ce projet est fort populaire auprès de la communauté. La production n’est pas assez grande pour la demande.

Pour le deuxième cycle (5e et 6e année), c’est l’école Gamache de Sept-Îles, avec l’enseignante responsable Fannie Godbout, qui sera de la finale régionale du Défi OSEntreprendre.

En prévision d’une sortie de fin d’année sur l’île Grosse Boule, les élèves ont planifié trois soirées thématiques: une disco d’Halloween pour tous les élèves de l’école, une soirée cinéma pour les élèves de 1re à la 3e année et un événement festif au mois d’avril pour tous. Les fonds amassés serviront à l’activité de fin d’année.

Les élèves de l’école Gamache pour le Défi OSEntreprendre pour le deuxième cycle du primaire avec l’enseignante responsable, Fannie Godbout. Photo courtoisie

Au secondaire, on retrouvera dans la compétition les élèves de robotique de secondaire 3 de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai et leur enseignante Chantale Roy.

Il s’agira du projet qu’ils ont réalisé pour la compétition de robotique à Montréal.

Ils ont créé un robot en plus de voir au nom d’équipe et à des objets personnalisés et des chandails représentant bien leur équipe. Le logo choisi par les élèves représente bien la Côte-Nord et leur école, soit un orignal. Ils ont tout créé à partir d’une imprimante 3D.