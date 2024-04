Le CPE Nid d’hirondelle s’agrandit 

Le projet d’agrandissement du Centre de la petite enfance (CPE) Nid d’hirondelle de Sept-Îles ira de l’avant dès ce printemps. Cela créera 21 places supplémentaires.

En 2022, la Ville de Sept-Îles avait cédé trois terrains pour les projets d’agrandissement du CPE.

« Il nous reste à signer le contrat avec l’entrepreneur et on devrait débuter les travaux sous peu », dit Line Chiasson, directrice du CPE Nid d’hirondelle. Si tout va bien, les groupes devraient ouvrir à l’automne.

« Je suis contente que ça finisse par aboutir ! », s’exclame la directrice. « Ça fait quand même deux ans qu’on travaille là-dessus. »

Elle mentionne que les autorisations du ministère de la Famille étaient longues et ardues. « Par exemple, on a ouvert les soumissions en janvier et on vient tout juste d’avoir le OK », dit-elle.

Le projet permettra la création de 21 places, soit cinq poupons et 16 enfants de 18 mois et plus. L’agrandissement se situera du côté du stationnement, qui lui, sera déplacé vers la partie boisée.

En cette période de pénurie de main-d’œuvre, où d’autres CPE de la région ont dû annuler des projets et retourner leurs places au gouvernement faute de main-d’œuvre, Line Chiasson garde bon espoir d’être en mesure de combler les postes nécessaires au projet d’agrandissement.

« Présentement j’ai deux stagiaires du cégep qui ont décidé de rester avec nous », dit la directrice. « Je ne peux pas recruter plus que ça, tant que je n’ai pas les postes à offrir. »