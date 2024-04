Blanc-Sablon : des maisons de gardiens de phare finalistes d’un concours canadien

L’île Greenly abrite deux maisons de gardiens de phare ancestrales qui ont été les témoins d’un moment historique pour le pays et elles sont finalistes pour remporter 50 000 $, afin d’aider à leur préservation.

L’organisme de bienfaisance Fiducie nationale du Canada a pour objectif de sauver et rénover des lieux historiques. Il organise le concours Le beau sauvetage qui permettra à un lieu d’obtenir des fonds pour un projet qui le « protègera, adaptera, renouvellera ou améliorera ».

Une douzaine de lieux sont finalistes à travers le pays. Parmi eux, deux sont au Québec dont les maisons de l’île Greenly, à Blanc-Sablon.

En 1878, un phare y a été mis en service. Malheureusement, celui-ci a brûlé, mais les maisons de ses gardiens sont encore debout et la Corporation de l’île Geenly souhaite les sauver. Le lieu est chargé d’histoire. L’île a été témoin de l’atterrissage historique du du Bremen, le 13 avril 1928, qui était le premier vol transatlantique réussi d’est en ouest.

L’endroit fait aussi partie d’un sanctuaire ornithologique et reçoit de nombreux visiteurs, comme des macareux, « attirés par sa riche biodiversité et sa beauté naturelle préservée », peut-on lire dans la description du projet. « Tout autour de l’île, vous pouvez observer des icebergs et des baleines. »

L’objectif est de transformer les maisons en logements et en espace d’interprétation.

« Ces maisons serviront de refuge pour les voyageurs et de centres d’exploration historique, afin de restaurer non seulement les murs des maisons, mais aussi une partie de l’identité collective de l’île », décrit-on.

Le vote est ouvert en ligne depuis le 18 avril et se poursuit jusqu’au 6 mai.