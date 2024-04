Des groupes de lutte contre le cancer exigent un responsable du cancer à Santé Québec

Devant la hausse accablante du nombre de Québécois qui sont diagnostiqués avec un cancer, plusieurs groupes dédiés à la lutte contre le cancer exhortent le gouvernement provincial à mettre sur pied un plan d’action de lutte contre le cancer avec des objectifs mesurables et des fonds dédiés.

La Fondation québécoise du cancer, la Société de recherche sur le cancer, Leucan et PROCURE ont dévoilé vendredi matin leur mémoire intitulé: «Le cancer n’attend pas: la future agence Santé Québec doit agir!»

Selon les estimations de la Fondation québécoise du cancer, en 2023, ce sont 67 548 Québécois qui ont reçu un diagnostic de cancer, soit 185 nouveaux cas par jour. Ce nombre est en hausse depuis plusieurs années et cette tendance risque de se poursuivre, notamment en raison du vieillissement de la population, indique-t-on dans un communiqué commun.

La fondation évalue que l’an dernier, 22 500 personnes ont succombé à un cancer dans la province, c’est-à-dire 62 décès par jour.

Les groupes réitèrent leur demande d’octobre dernier d’avoir un plan d’action de lutte contre le cancer chiffré. Vendredi, ils ont fait huit recommandations claires pour que le gouvernement Legault agisse au plus vite.

D’abord, ils lui demandent de nommer un vice-président responsable de l’axe cancer au sein de la future agence Santé Québec. Ils veulent également que Québec identifie un objectif chiffré de réduction du taux de mortalité lié au cancer dans la province d’ici 2035.

«Aujourd’hui, nous tendons la main au ministre (de la Santé) Christian Dubé pour travailler ensemble afin de faire une différence dans la vie des Québécois atteints d’un cancer ainsi que dans celle de leurs proches», a déclaré dans un communiqué Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

«Nos recommandations sont le fruit du travail que nous faisons tous les jours sur le terrain, et nous espérons qu’elles seront prises en compte dans la mise en place de la future agence Santé Québec et dans le plan d’action gouvernemental», poursuit-il.

Parmi les autres recommandations, on fait valoir qu’il faut allouer un budget dédié à la recherche fondamentale et clinique sur le cancer ainsi qu’inclure des mesures pour les cancers rares dans le plan d’action du Québec en cancérologie.

De plus, les systèmes informatiques devraient être uniformisés et les données des patients atteints du cancer centralisées afin de diminuer les délais d’attentes de résultats et assurer un meilleur suivi tout au long de la trajectoire de soins.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.