967 projets d’infrastructures sportives et de plein air pour une enveloppe de 300M$ 

Les municipalités de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Port-Cartier ont de la compétition pour leur projet d’aréna ou de piscine. Pas moins de 967 demandes ont été déposées au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Le ministère de l’Éducation a reçu 796 projets pour le volet 1, celui pour les infrastructures sportives et récréatives. Pour celui des infrastructures de plein air, ce sont 171 demandes.

La Ville de Sept-Îles et la Municipalité de Havre-Saint-Pierre ont chacune soumis un dossier, voulant chacune un nouvel aréna. À Port-Cartier, la demande est pour une nouvelle piscine.

« La prochaine étape est l’analyse de l’ensemble des demandes reçues (admissibilité et évaluation) et se fera en vertu des règles et normes du PAFIRSPA. Cette analyse vise ultimement à recommander les projets admissibles répondant le mieux aux objectifs du PAFIRSPA pour l’octroi d’une aide financière pour chacun des volets », a fait savoir le responsable des relations de presse pour le ministère, Bryan St-Louis.

Le ministère devrait annoncer les projets retenus d’ici juin.

L’enveloppe pour le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air est de 300 M$. L’aide financière ne peut excéder 66 % des coûts admissibles, et ce, jusqu’à concurrence de 20 000 000$. À coup de 20M$, il n’y aurait que 15 projets retenus sur les quelque 1 000 déposés.